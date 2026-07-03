Коктейль «93,5»: что слышит датчик детонации, когда вы смешиваете 92-й и 95-й бензин

Эксперт дал ответ на всех волнующий вопрос.

Из-за ажиотажа сейчас многие водители задаются вопросом: можно ли плеснуть в бак 92-го, если там еще есть 95-й? Не случится ли в баке какая-то химическая катастрофа?

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал "Городовому", как это работает на самом деле.

Математика в баке, а не химия

Начнем с главного: бензин разных марок отлично смешивается. Он не расслаивается и не ложится «слоями».

Если вы смешаете 20 литров 92-го и 20 литров 95-го, вы получите 40 литров бензина с октановым числом примерно 93,5.

"Октановые числа смешиваются. Это так же, как крепость спиртного напитка. Если их смешивать, то получится какое-то среднее значение. Поэтому, если у вас был залит 95, а вы добавляете 92-ой, никакой трагедии не будет в этом", - говорит эксперт.

Умная электроника: ваш спаситель

Современный автомобиль — это компьютер на колесах. В двигателе стоит датчик детонации.

Как только он «слышит», что топливо горит неправильно (слишком быстро или взрывно), он подает сигнал «мозгам» машины. Компьютер моментально меняет настройки зажигания.

"Всё зависит от того, какой диапазон принимает электронный октан-корректор, то есть устройство, которое обеспечивает нужный угол опережения зажигания для той или иной скорости воспламенения бензина", - отмечает автоэксперт

Чему такая диета противопоказана?

Не всем моторам все равно, что «есть».

Турбо-моторы. Если у вас под капотом турбина (TSI, EcoBoost и прочие), забудьте про 92-й. Турбина сильно сжимает воздух, давление в цилиндрах огромное. Низкий октан там просто взорвется раньше времени. Высокая степень сжатия. Если в мануале написано «только 95 или 98», лучше не рисковать. Старые иномарки. У них электроника может быть не такой шустрой, чтобы вовремя подстроиться под плохой бензин.

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