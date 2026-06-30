От клубничной пудры до грибного настоя: неочевидные нюансы, которые меняют вкус ваших заготовок

Шеф-повар рассказал, как правильно сушить грибы и ягоды на зиму.

Лето кормbт нас весь год. Самый простой и надежный способ сохранить урожай — это сушка. Принцип здесь почти всегда одинаков, будь то грибы или ягоды.

Как рассказал "Городовому" шеф-повар Иван Кудряшов, есть важные нюансы, о которых стоит знать.

Почему солнце — враг сушки?

Многие думают, что лучше всего сушить продукты на солнце. Это ошибка. На севере грибы всегда вешали на ниточки в тени.

Тень и ветерок. Идеальное место — проветриваемое помещение, куда не бьет прямой свет.

Идеальное место — проветриваемое помещение, куда не бьет прямой свет. Окисление. Прямые солнечные лучи запускают процесс окисления. Из-за этого ягоды и грибы теряют свой истинный вкус и аромат.

Магия дегидратора: делаем «пыль»

Обычная домашняя сушилка (дегидратор) — отличный помощник. Она позволяет высушить продукты до хруста.

Клубничная пудра. Высушите клубнику до состояния «сухарика» и пробейте в блендере. Получится ароматная розовая пыль.

"Такие ягоды, как клубника, получаются достаточно воздушными, их можно потом пробить в пыль, которую используют как пудру. Её можно использовать как на украшение или добавлять в кашу для сгущения. Также вместо сахара можно использовать. Если сушили, допустим, на солнце, концентрация сахара из-за этого возрастает", - говорит эксперт.

Грибной порошок — секретный ингредиент шеф-поваров

Белые грибы после сушки — это настоящий концентрат аромата.

Лайфхак: Измельчите сушеный белый гриб в кофемолке.

Измельчите сушеный белый гриб в кофемолке. Применение: Готовите обычный жульен из магазинных шампиньонов? Добавьте пару щепоток порошка из белого гриба. Вкус станет таким насыщенным, будто вы собрали целую корзину в лесу.

{{188}} "Казалось бы, то же самое блюдо, но с новым оттенком. А все остальные грибы после сушки нужно замачивать перед готовкой минимум за полчаса. Но лучше часика на два. Вода, в которой замачивались грибы, можно использовать также для приготовления", - говорит шеф-повар.

Обязательно процедите этот настой через мелкое сито или марлю. В сушеных грибах часто прячутся песчинки или хвойные иголки.

Дополнительный совет: чего делать нельзя

Температурный режим. Оптимальная температура для сохранения витаминов — 45–55 градусов. Если дать больше, продукт «сварится».

Оптимальная температура для сохранения витаминов — 45–55 градусов. Если дать больше, продукт «сварится». Хранение. Сушку лучше держать в стеклянных банках с плотной крышкой в темном месте. Так в них не заведется моль, и они не впитают кухонные запахи.

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