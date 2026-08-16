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1 чайная ложка на куст - и огурцы шпарят зеленцы до морозов: забудьте про сухие завязи и горечь

Опубликовано: 16 августа 2026 00:30
 Проверено редакцией
1 чайная ложка на куст - и огурцы шпарят зеленцы до морозов: забудьте про сухие завязи и горечь
1 чайная ложка на куст - и огурцы шпарят зеленцы до морозов: забудьте про сухие завязи и горечь
Городовой ру
В августе каждый садовод чувствует приближение финала сезона: огурцы, отдавшие все соки, начинают капризничать, а любая оплошность в поливе или подкормке сокращает срок сбора плодов.

Многие огородники в поиске безопасных методов обращают внимание на кухонные специи, и среди них лидирует обычная куркума. Агроном Ксения Давыдова специально для читатеелй "Городового" рассказала, как эта пряность помогает растениям пережить сложный период и не потерять урожай.

Почему куркума работает как агрономический помощник

В отличие от минеральных удобрений, эта специя не заменяет азот или калий, но выполняет совершенно иную функцию. Ее главная задача – защита и восстановление.

Во-первых, куркумин подавляет споры грибков и патогенные бактерии, создавая невидимый щит на поверхности листьев и корневой системы. Это критически важно в августе, когда холодные росы провоцируют мучнистую росу и корневые гнили.

Во-вторых, специя мягко стимулирует собственный иммунитет куста, помогая ему легче переносить перепады температур и эффективнее усваивать питательные вещества из грунта, пишет источник.

Технология приготовления и обработки

Чтобы раствор принес пользу, следуйте четкому алгоритму:

  1. Смешайте 1 ч. ложку порошка куркумы с 1 л теплой воды и добавьте маленькую щепотку черного перца (он ускоряет биохимическую реакцию).
  2. Настаивайте состав 2-3 часа, затем процедите концентрат и разведите его в 10 л отстоянной воды.
  3. Поливайте смесь строго под корень или обильно опрыскивайте листву с обеих сторон.

Проводите процедуру исключительно вечером или в облачный день, чтобы солнечные лучи не вызвали ожогов на влажной зелени. Начните с одной обработки в первую неделю августа, при необходимости повторите курс через 10-14 дней.

Личный опыт

Попробовав этот метод, автор "Городового" Алина Владимирова была приятно удивлена: уже через неделю пожелтение нижних листьев замедлилось, а огурцы стали активнее формировать новые завязи. Главное, строго соблюдать дозировку, чтобы не навредить корням.

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за грядками, на которых рос чеснок.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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