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 «Санька» и «Бычье сердце» в пролете: в 2026 г. бьет рекорды другой сорт - с куста по 5 ведер томатов

Опубликовано: 16 августа 2026 02:25
 Проверено редакцией
 «Санька» и «Бычье сердце» в пролете: в 2026 г. бьет рекорды другой сорт - с куста по 5 ведер томатов
 «Санька» и «Бычье сердце» в пролете: в 2026 г. бьет рекорды другой сорт - с куста по 5 ведер томатов
Городовой ру
Какой сорт томатов самый лучший.

В преддверии нового сезона каждый огородник сталкивается с дилеммой: как вместить в ограниченном пространстве максимум культур и при этом не зависеть от капризов погоды. Мудрые хозяева всегда держат в арсенале надежные сорта, которые прощают ошибки в уходе. Одним из таких бесспорных фаворитов считается томат с характерным северным именем – «Ямал».

Преимущества сорта

Главное достоинство "Ямала" – его исключительная жизнестойкость. Культура безболезненно переносит перепады ночных и дневных температур, а легкие похолодания не вызывают у нее сброса завязей.

Низкорослые и компактные кусты не требуют капитальной подвязки к шпалерам и сложного формирования в несколько стволов – достаточно удалить лишь самые нижние пасынки.

«Такая архитектура делает сорт идеальным кандидатом для небольших парников и открытых грядок, где каждый квадратный метр на счету. К тому же, плоды созревают чрезвычайно рано и практически одновременно, что позволяет быстро собрать урожай и освободить место для осенних культур», - поделилась с читателями «Городового» агроном Ксения Давыдова.

Секреты агротехники

Несмотря на неприхотливость, сорт щедро откликается на элементарную заботу. Чтобы получить обильное плодоношение, придерживайтесь нескольких простых правил:

  1. Обеспечьте регулярный обильный полив теплой водой под корень, не допуская пересыхания земляного кома.
  2. Замульчируйте приствольный круг скошенной травой или соломой – это сохранит влагу и защитит корни от перегрева.
  3. Подкармливайте комплексным минеральным удобрением в период цветения и завязывания плодов.

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Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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