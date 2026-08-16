Смесь из 3 сидератов лечит землю лучше химии: сею в сентябре — весной не глина, а чернозем

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Не сорняк, а кладезь пользы: спасет от фитофторы и гнили – просто раскидайте его по теплице

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Чем обработать яблони от плодовой гнили в июле: опрыскиваю этим раствором — и плоды без гнили и червоточин

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100 г на 10 л. воды – и о гнилых яблоках можно забыть: ни монилиоза, ни парши – мощная весенняя обработка

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Фитофтора на помидорах: как спасти урожай и собрать томаты в октябре

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Заделывать или нет: агроном Давыдова рассказала, как поступать с сидератами осенью – точка в спорах поставлена

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