Смесь из 3 сидератов лечит землю лучше химии: сею в сентябре — весной не глина, а чернозем

Фитофтора, парша и корневая гниль — главные враги огородных культур, особенно после паслёновых и капустных. Эти болезни сохраняются в почве и активизируются в следующем сезоне. Чтобы разорвать этот круг, достаточно вовремя посеять сидераты — они оздоравливают землю и подавляют патогены, пишет автор блога "На даче у деда Егора".
Какие сидераты выбрать
Наиболее эффективное сочетание — горчица, фацелия и вика. Их смешивают в равных частях, рассыпают по поверхности грядки и слегка заделывают граблями на глубину 2–3 см. Всходы появляются уже через неделю. Главное — не перекапывать участок после посева, чтобы не нарушить структуру почвы и не запустить процессы, которые могут усилить развитие болезней.
Что делать с зелёной массой
Осенью, в октябре, когда сидераты ещё зелёные, их скашивают под корень, оставляя корни в земле. Саму ботву не убирают, а распределяют по поверхности как мульчу. Со временем она перегнивает, обогащая почву органикой и сохраняя влагу. Весной этот слой просто раздвигают и высаживают культуры прямо в него. Земля становится рыхлой, тёплой и насыщенной полезными микроорганизмами.
Личный опыт автора
В прошлом году я высадила горчицу с фацелией на грядке, где раньше росла картошка. Оставила скошенную массу на зиму, а весной просто посадила томаты. Урожай был чистым, без признаков фитофторы, хотя соседи жаловались на болезнь. Теперь всегда использую сидераты для оздоровления почвы.
Вывод
Горчица, фацелия и вика — простой и надёжный способ защитить огород от грибковых болезней. Посев осенью, скашивание без перекопки и оставление мульчи создают здоровую среду для растений. Метод экономит время и силы, а результат виден уже в следующем сезоне.
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