Где купить дачу в Санкт-Петербурге: самые популярные ленинградские дачные направления — плюсы и минусы

Эксперты рассказали, где удобнее всего покупать дачный участок в Ленинградской области

Покупка дачи - это серьезное решение для каждой семьи. При выборе места нужно ориентироваться на дорожные условия, особенности рельефа, качество земли, удаленность от города и еще многие факторы. Если и вы задумались о покупке собственного участка под строительство дачи, то предлагаем прислушаться к советам экспертов портала rosbalt.ru, которые рассказали о самых популярных дачных направлениях в Ленинградской области.

Перечислим места в Ленобласти, где предпочитают покупать дачу большинство петербуржцев, а также отметим их плюсы и минусы.

Всеволожский район

Из преимуществ: транспортная доступность, обилие водоемов, доступная инфраструктура, множество предложений. Из минусов: пробки, некоторые водоемы загрязнены, наличие несанкционированных свалок. В некоторых населенных пунктах есть проблемы с газификацией, водоснабжением и электричеством.

Выборгский район

Этот район славится отличной транспортной доступностью, обилием рек и озер, многие петербуржцы выбирают дачи на берегу Финского залива. А вот ценник на эти участки доступен не каждому. При этом владельцы домов в некоторых СНТ и небольших поселках жалуются на проблемы с инфраструктурой.

Курортный район

Курортный район расположен на Карельском перешейке и является одним из красивейших в Ленинградской области. Транспортная доступность вполне удовлетворительная, но цены на дома очень высокие. В основном в продаже дома из коттеджных поселков, а самые дорогие дачи предлагаются на территории от Петербурга до Лисьего Носа. Если стоимость недвижимости для вас в приоритете, то обратите внимание на дачи в районе станций Репино и Комарово - это далеко от залива, но ценник вполне демократичный.

Гатчинский район

Это самое южное дачное направление, которое считается вполне дешевым. А все потому, что местная природа не может похвастаться такой же красотой, как в северных районах. Но и других плюсов здесь, помимо цен, немало. Так, район близок к Санкт-Петербургу, в нем хорошая экология, развит транспорт, благоприятный климат, что имеет немаловажное значение для тех, кто покупает дачу под грядки.

«Кроме Гатчинского района, можно рассмотреть Лужский, Тосненский или Ломоносовский. Они не так живописны, как, например, Приозерский, Всеволожский или Выборгский, однако климат в них более благоприятный», — рекомендует риелтор Анна Васильева в материале, опубликованном на сайте «Недвижимость и строительство Петербурга».

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