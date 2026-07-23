30 дней в Поднебесной: ловим бесплатный отель в Чэнду и летим на Хайнань без бумажной волокиты

Хорошие новости: безвизовый режим для россиян продлили до 31 декабря 2027 года. Это официально. Владимир Путин уже подписал соответствующий указ, а Китай ответил взаимностью.
Что это значит для нас? Можно просто брать загранпаспорт и лететь. Находиться в стране разрешено до 30 дней. Этого вполне хватит и на экскурсии, и на пляж.
Куда лететь: классика и панды
Как рассказала "Городовому" генеральный директор компании TOURisME Мария Романова, самые популярные точки — это Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.
Но сейчас в топ вырвался город Чэнду. Почему?
- Это родина больших панд. Их там можно увидеть буквально на каждом шагу.
- Это хаб авиакомпании Sichuan Airlines. Если у вас длинная пересадка, они бесплатно дают отель и везут до него. Очень удобно, чтобы посмотреть город «бонусом» к основному путешествию.
"Очень популярны и комбинированные путешествия, когда несколько дней туристы проводят в Пекине или Шанхае, а затем отправляются на остров Хайнань за пляжным отдыхом.
Также растет интерес к Гонконгу и Макао.
Несмотря на то что это специальные административные районы Китая, для россиян там также действует безвизовый режим, а в Гонконг выполняются прямые рейсы из Москвы.
Его нередко совмещают с отдыхом на Хайнане", - отмечает эксперт.
Можно ли купаться на Хайнане?
Про Хайнань ходит странный миф, будто там запрещают плавать в море. На самом деле это не так. Остров называют «Восточными Гавайями» не просто так.
"Если море спокойное, никаких ограничений нет.
Временные запреты вводят только при сильном волнении, тайфунах или опасных течениях — так же, как это происходит на многих популярных курортах мира", - говорит Мария Романова.
В остальное время — плавайте сколько угодно. Главное — правильно выбрать сезон (лучше всего ехать с марта по май или с октября по декабрь).
Китай сейчас — это одно из самых понятных и доступных направлений. Никакой бумажной волокиты, только вы и великая культура (и панды, конечно). Счастливого пути!
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