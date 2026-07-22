703 метра против 1703 года: изменят ли проект в Лахте из-за критики ЮНЕСКО

Доклад ЮНЕСКО рекомендовал не строить небоскребы.

Уже знакомый всем «кукурузный» силуэт Лахта-центра может скоро обзавестись соседями. «Газпром» планирует построить еще два гигантских небоскрёба.

Но международные эксперты из ЮНЕСКО в ужасе: они считают, что это окончательно испортит облик города.

О каких масштабах речь?

Новые проекты поражают воображение. Вторая башня должна подняться на 703 метра (это отсылка к году основания Петербурга — 1703). Третья башня чуть скромнее — 555 метров.

Для сравнения: нынешний Лахта-центр имеет высоту 462 метра. То есть новые здания будут значительно выше и мощнее.

Почему это проблема?

Специалисты ЮНЕСКО опубликовали доклад по итогам своей январской проверки. Вывод суров: строить нельзя. Вот основные претензии:

Испорченный горизонт. Петербург знаменит своей «небесной линией». Башни такой высоты грубо врезаются в панораму и подавляют исторические соборы.

Петербург знаменит своей «небесной линией». Башни такой высоты грубо врезаются в панораму и подавляют исторические соборы. Удар по видам. Знаменитые виды на Неву и Финский залив навсегда изменятся. Вместо гармоничного города мы получим нагромождение бетона и стекла.

Знаменитые виды на Неву и Финский залив навсегда изменятся. Вместо гармоничного города мы получим нагромождение бетона и стекла. Нарушение иерархии. В Петербурге всегда была четкая структура доминант (шпиль Петропавловки, купол Исаакия). Огромные башни превращают эти памятники в «карликов».

Город в «черном списке»?

Как объяснила "Городовому" архитектурный фотограф, автор проекта "Архитектура петербургского настроения" Любовь Черник, пока ЮНЕСКО не спешит вычеркивать Петербург из списка объектов Всемирного наследия.

Однако звоночек очень тревожный. Если власти и застройщик проигнорируют замечания, город могут перевести в список объектов «под угрозой». Это серьезный удар по международному престижу.

"Это жёсткая рекомендация, которая по сути является требованием. Петербург, как минимум, могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой", - говорит эксперт.

Что думают петербуржцы?

Многие горожане солидарны с экспертами. Люди боятся, что Петербург окончательно превратится в Дубай или Шанхай, потеряв свое уникальное «европейское лицо».

Петиции и споры в соцсетях не утихают: жители не хотят видеть гигантские «иглы» из любой точки центра города.

Есть ли шанс на компромисс?

История уже знает подобные случаи.

"Практика показывает, что такие решения, как правило, влияют на судьбу проектов. Самый показательный пример — история переноса «Охта-центра». Так что, скорее всего, придётся договариваться", - говорит Любовь Черник.

Скорее всего, сейчас ситуация повторится. В текущем виде башни вряд ли одобрят.

Ранее «Городовой» рассказывал, как устроят жизнь в новых башнях Лахты.