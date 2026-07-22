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Что дает полную власть над людьми: Омар Хайям предупреждал об этом еще 1000 лет назад – сейчас все намного серьезней

Опубликовано: 22 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Что дает полную власть над людьми: Омар Хайям предупреждал об этом еще 1000 лет назад – сейчас все намного серьезней
Что дает полную власть над людьми: Омар Хайям предупреждал об этом еще 1000 лет назад – сейчас все намного серьезней
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Рубаи персидского мыслителя, ученого и поэта Омара Хайяма отличаются глубокой иронией и бескомпромиссной честностью. В своих произведениях он невероятно точно отражал человеческую природу и сущность, не приукрашивая ее. В этом четверостишии Хайям раскрывает влияние золота на людей:

Златом можно красавиц любых покорить, Чтоб плоды этих встреч и сорвать, и вкусить. А нарцисс-венценосец уж голову поднял, — Погляди! Златом можно от сна пробудить!

Хайям говорит, как деньги могут действовать на отношения и поведение. Он не превозносит золото, а с иронией акцентирует внимание на его силе, раскрывая циничные аспекты бытия. Красота, любовь и даже достоинство — все это, по мнению автора, в определенной степени покупается.

И даже гордость и тщеславие готовы пасть перед властью золота, считает Хайям, намекая на это в строчках про нарцисса.

Ранее мы рассказали, как нужно относиться к местам.

Автор:
Ксения Давыдова
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