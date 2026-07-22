Два пенальти Адамова и один игрок в защите: Геннадий Орлов вскрыл ошибки Семака в матче со «Спартаком»

Знаменитый комментатор назвал ошибки тренера петербургской команды.

«Зенит» снова с трофеем — в копилке клуба очередной Суперкубок. Казалось бы, живи да радуйся.

Но легендарный комментатор Геннадий Орлов после матча со «Спартаком» вместо восторгов выдал порцию жесткой критики.

Несмотря на победу в серии пенальти, мэтр остался недоволен тактикой Сергея Семака.

Зачем Мантуана потащили в атаку?

Главная претензия Орлова — игра Густаво Мантуана. Тренер решил выпустить бразильца в линию нападения, и это, по мнению эксперта, было ошибкой.

Мантуан выглядел потерянным, постоянно ошибался и просто не понимал, что ему делать на чужой половине поля.

Все изменилось, когда игрока вернули «на место» — в защиту. Как только Густаво стал играть правого защитника, в обороне «Зенита» наступил порядок.

Орлов уверен: такие эксперименты в важных матчах — это неоправданный риск.

Новый «мужик» в обороне

Зато от кого мэтр остался в восторге, так это от новичка Кевина Андраде. Колумбиец перешел из «Балтики» и сразу показал характер.

До его выхода футболисты «Спартака» буквально втаптывали питерцев в газон, выигрывая всю силовую борьбу.

Орлов в эфире «Радио Зенит» описал игру Андраде одним словом: «Мужик!». Защитник не побоялся идти в жесткие стыки и быстро навел страх на нападающих соперника.

Кажется, «Зенит» наконец-то нашел человека, который может «дать сдачи» в штрафной.

Адамов — настоящий герой

Если бы не вратарь Денис Адамов, никакого праздника в Петербурге бы не было. Пока полевые игроки искали свою игру, голкипер тащил всё, что летело в створ.

А в серии пенальти он и вовсе стал королем, отбив два удара.

Орлов прямо сказал: Адамов потрясающе вытащил этот матч. К остальным игрокам, кроме вратаря и Андраде, у комментатора накопилась масса претензий по качеству игры.

Победа пахнет титулом, а не качеством

Несмотря на ворчание, Геннадий Сергеевич поздравил команду. Его логика проста: в футболе всё решает табло. Ты можешь играть красиво 89 минут, но если на 90-й тебе забьют — ты проиграл.

В этот раз «Зениту» повезло. Команда пополнила коллекцию наград, но осадочек остался. Новичков еще нужно встраивать в систему, а Семаку — делать выводы из своих тактических промахов.

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