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Спортсмен находится в очень тяжелом состоянии.
Победителей ждет неприятный сюрприз.
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Она и не думала о карьере спортсменки.
Больше не уникален.
Хорошая новость для лентяев.
Он подходит всем.
Ей прощали даже самые яркие выходки.
Пятки оторвать придется.
Упорству девушки любой позавидует.
Глубина имеет значение.
Последствия могут быть губительными.