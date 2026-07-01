Петербургские команды уверенно держатся в тройке лидеров Молодежной футбольной лиги

Молодёжный футбол в Северной столице радует результатами — сразу две петербургские команды прочно закрепились в топ‑3 Дивизиона Б МФЛ.
После 13‑го тура турнирная интрига только набирает обороты: победы и ничьи держат болельщиков в приятном напряжении.
«Кировец‑Восхождение»: разгром и подъём на пьедестал
На домашнем поле «Кировец‑Восхождение» устроил настоящую демонстрацию силы, обыграв самарские «Крылья Советов» со счётом 7:0.
Особенно ярко проявил себя Артём Лавриненко, оформивший дубль. Благодаря этой уверенной победе команда взлетела на вторую строчку турнирной таблицы — отличный повод для гордости и серьёзный сигнал соперникам.
СШОР «Зенит»: ничья с лидером и драма на поле
В гостях СШОР «Зенит» сыграл вничью с действующим лидером чемпионата — «Сочи» (1:1). Оба гола в матче так или иначе связаны с Владиславом Поздневым: он отметился забитым мячом и автоголом соперника.
Во втором тайме «Сочи» играл в численном преимуществе, но не смог склонить чашу весов в свою пользу — петербуржцы выстояли.
Турнирное положение: все по-честному
Сейчас расклад в таблице такой:
- «Сочи» — на первом месте;
- «Кировец‑Восхождение» отстаёт на одно очко;
- СШОР «Зенит» — на два очка позади лидера
Напомним, в Молодёжной футбольной лиге выступают игроки не старше 18 лет — а значит, за этими цифрами стоят по-настоящему юные таланты.
Петербургские молодёжные команды показывают зрелую игру и не сдают позиций даже в матчах с лидерами. Текущие результаты — не просто цифры в таблице, а доказательство того, что в городе растят перспективных футболистов.
Если динамика сохранится, концовка сезона обещает быть жаркой, отмечает источник.
Ранее «Городовой» рассказывал, прямой авиарейс из Петербурга в Сухум запускают с 17 июля.