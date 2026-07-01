Петербургские команды уверенно держатся в тройке лидеров Молодежной футбольной лиги

Футбол в Петербурге: юные звезды держат марку

Молодёжный футбол в Северной столице радует результатами — сразу две петербургские команды прочно закрепились в топ‑3 Дивизиона Б МФЛ.

После 13‑го тура турнирная интрига только набирает обороты: победы и ничьи держат болельщиков в приятном напряжении.

«Кировец‑Восхождение»: разгром и подъём на пьедестал

На домашнем поле «Кировец‑Восхождение» устроил настоящую демонстрацию силы, обыграв самарские «Крылья Советов» со счётом 7:0.

Особенно ярко проявил себя Артём Лавриненко, оформивший дубль. Благодаря этой уверенной победе команда взлетела на вторую строчку турнирной таблицы — отличный повод для гордости и серьёзный сигнал соперникам.

СШОР «Зенит»: ничья с лидером и драма на поле

В гостях СШОР «Зенит» сыграл вничью с действующим лидером чемпионата — «Сочи» (1:1). Оба гола в матче так или иначе связаны с Владиславом Поздневым: он отметился забитым мячом и автоголом соперника.

Во втором тайме «Сочи» играл в численном преимуществе, но не смог склонить чашу весов в свою пользу — петербуржцы выстояли.

Турнирное положение: все по-честному

Сейчас расклад в таблице такой:

«Сочи» — на первом месте; «Кировец‑Восхождение» отстаёт на одно очко; СШОР «Зенит» — на два очка позади лидера

Напомним, в Молодёжной футбольной лиге выступают игроки не старше 18 лет — а значит, за этими цифрами стоят по-настоящему юные таланты.

Петербургские молодёжные команды показывают зрелую игру и не сдают позиций даже в матчах с лидерами. Текущие результаты — не просто цифры в таблице, а доказательство того, что в городе растят перспективных футболистов.

Если динамика сохранится, концовка сезона обещает быть жаркой, отмечает источник.

Ранее «Городовой» рассказывал, прямой авиарейс из Петербурга в Сухум запускают с 17 июля.