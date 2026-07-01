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В ТЦ Петербурга падают продажи и снижается посещаемость: покупатели теряют интерес к моллам

Опубликовано: 1 июля 2026 17:33
 Проверено редакцией
Городовой ру
В ТЦ Петербурга падают продажи и снижается посещаемость: покупатели теряют интерес к моллам
фото legion-media
Почему жители Питера все реже ходят в торговые центры

Посещаемость крупных моллов в Северной столице заметно снизилась — цифры заставляют задуматься и покупателей, и бизнес. Ситуация в Петербурге оказалась острее, чем в среднем по стране: город демонстрирует более серьёзное падение трафика.

Цифры говорят сами за себя

По данным аналитиков Focus Technologies, в первом полугодии 2026 года посещаемость петербургских ТЦ упала на 5% по сравнению с прошлым годом.

Для сравнения: в Москве и по России в целом снижение составило лишь 2%.

У классических торговых центров дела обстоят ещё хуже — их продажи просели сразу на 20% год к году. Сильнее всего просел трафик в магазинах одежды и обуви, а также в кафе и ресторанах на фуд-кортах.

Почему так вышло: главные причины

На ситуацию влияет сразу несколько факторов. Зарубежные поставщики всё чаще требуют от дистрибьюторов полной предоплаты, из‑за чего ритейлеры вынуждены пересматривать стратегию: сокращать площади, закрывать часть точек и активнее искать новые форматы.

Всё чаще бренды уходят из больших залов в ТЦ в небольшие магазины стрит-ритейла. Параллельно растёт доля свободных помещений в моллах — владельцам приходится менять условия аренды.

Что делать покупателям: практические советы

  • следите за распродажами и спецпредложениями — из‑за падения трафика магазины охотнее дают скидки;
  • сравнивайте цены онлайн и офлайн: в отдельных категориях разница может быть ощутимой;
  • обращайте внимание на новые точки в стрит-ритейле — там нередко появляются интересные предложения и более камерная атмосфера;
  • планируйте походы в ТЦ на менее загруженные дни — так проще спокойно выбрать нужное и избежать толп.

Падение посещаемости торговых центров — тренд, который пока не спешит разворачиваться в обратную сторону. Бизнес адаптируется: меняет форматы, сокращает площади, пересматривает условия работы.

Покупателям стоит учитывать эти перемены и использовать новые возможности — от выгодных скидок до удобных небольших магазинов вне больших моллов.

Ранее «Городовой» рассказывал, как обстоят дела с доставкой продуктов в магазины Петербурга.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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