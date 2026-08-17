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Скошенную траву не выбрасываю – решаю 100 задач на огороде: а вы ее недооцениваете

Опубликовано: 17 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Скошенную траву не выбрасываю – решаю 100 задач на огороде: а вы ее недооцениваете
Скошенную траву не выбрасываю – решаю 100 задач на огороде: а вы ее недооцениваете
legion-media
Методы использования скошенной травы на участке

Прополка сорняков является трудоемким процессом. Нежелательная растительность активно разрастается, требуя регулярного вмешательства. Тем не менее, существует эффективный метод, способный сильно упростить данную задачу.

Мульча против сорняков

Многие садоводы выращивают газонную траву, которая нуждается в периодическом скашивании. Агроном Ксения Давыдова рекомендует использовать скошенную траву в качестве мульчи для культурных растений. Этот натуральный материал можно применять для мульчирования таких овощей, как картофель, капуста, огурцы, свекла и томаты. Покрытие грядок таким способом эффективно предотвращает рост сорняков.

Другие преимущества мульчи

Помимо этой функции, мульча способствует сохранению влажности почвы, что особенно актуально в засушливые периоды. Органические компоненты мульчи постепенно разлагаются и перерабатываются дождевыми червями, обогащая грунт питательными веществами. Также мульчирование улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой, мягкой и воздухопроницаемой.

Кроме того, мульчирование предотвращает гниение плодов. В частности, огурцы и бахчевые культуры, плоды которых могут контактировать с землей, выигрывают от использования мульчи.

Кроме того, мульчирование грядок можно проводить и в теплице после высадки рассады.

Ранее мы рассказали, как ухаживать за малиной в августе.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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