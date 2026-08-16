Малине в августе – первым делом: агроном Давыдова рассказала, что делать после сбора ягод – отблагодарит рекордным урожаем

Как подготовить малину к следующему сезону

Период плодоношения малины завершился. Сейчас на кустах остались лишь единичные плоды, и растения переходят в фазу подготовки к следующему сезону. В данный момент актуальными являются мероприятия, направленные на обеспечение успешной перезимовки малины и формирование высокого урожая в следующем году. Агроном Ксения Давыдова назвала ключевые приемы для культуры.

Начинаем с обрезки

В первую очередь необходимо провести обрезку. Удалению подлежат поврежденные, пораженные болезнями и старые побеги, поскольку они не будут продуктивными в следующем году.

Обработка от болезней

Затем нужно обработать кусты фунгицидными препаратами для профилактики заболеваний. Медный купорос или бордоская жидкость являются эффективными средствами для этих целей.

Подкормка малины

Также важно подкормить растения. Для этого существует несколько вариантов. Один из них — применение сульфата калия и суперфосфата. Калий способствует улучшению вкусовых качеств и размера ягод, а фосфор стимулирует развитие корневой системы и повышает иммунитет растений.

В качестве альтернативы суперфосфату можно использовать костную или фосфоритную муку. Эти удобрения богаты фосфором, при этом костная мука дополнительно содержит кальций.

Универсальным решением является использование удобрения борофоска. Она является источником калия, бора, кальция и магния. Благодаря этим элементам обеспечивается полноценное питание растений и стимулируется их активное цветение.

Зола представляет собой ещё один эффективный вариант подкормки малины. Её применение идеально на кислых почвах. На щелочных грунтах использование золы не рекомендуется во избежание развития хлороза.

Кроме того, агроном рекомендует провести мульчирование почвы под кустами. Для этой цели можно использовать компост, люпин или крапиву.

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