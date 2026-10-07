Стеклярусные стены, готическая архитектура и ноль толпы: за чем на самом деле стоит ехать в Ораниенбаум

Пока большинство туристов штурмуют фонтаны Петергофа, знатоки едут в Ораниенбаум.

Ломоносов или Ораниенбаум сохранил совсем другую атмосферу. Здесь нет толкучки, шума и суеты. Зато есть тишина, вековые деревья и настоящие дворцы XVIII века.

Почему «настоящие»? В отличие от соседних резиденций, Ораниенбаум почти не пострадал в годы Великой Отечественной войны. Его спас знаменитый «Ораниенбаумский пятачок» — плацдарм, который наши войска удерживали до самого конца.



Экскурсовод, доктор исторических наук Петр Гордеев рассказал "Городовому" главный маршрут во время поездки в Ораниенбаум.

Топ-3 дворца, в которые нужно зайти

Сердце Ораниенбаума — его огромный парк. В нем спрятано несколько разных по характеру дворцов.

"Наиболее интересные дворцы, куда точно стоит зайти - Большой (Меншиковский), впечатляющий своим размахом, и Китайский, удивляющий изысканными интерьерами. Дворец Петра III, также расположенный в парке, будет интересен любителям истории XVIII столетия", - говорит эксперт.

Большой Меншиковский дворец. Впечатляет своими масштабами. Первый хозяин, фаворит Петра I Александр Меншиков, строил его с размахом, чтобы удивить современников. Дворец стоит на возвышенности, и от него открывается классный вид на Финский залив.

Китайский дворец. Личный «собственный дачный домик» Екатерины II. Снаружи он выглядит скромно, но внутри скрыта фантастическая роскошь.

Главная фишка — Стеклярусный кабинет. Его стены украшены уникальными панно, вышитыми ворсистым шелком и стеклянными трубочками. Важный момент: дворец открыт только летом и строго в сухую погоду, так как сырость вредит интерьерам.

Дворец Петра III. Крошечный и очень уютный дворчик. Раньше вокруг него стояла настоящая игрушечная крепость Петерштадт. Там молодой император увлеченно играл в солдатики и проводил маневры.

Что посмотреть за оградой парка

Не спешите сразу уезжать из города.

"За пределами парка стоит прогуляться по Нагорной улице и полюбоваться готической архитектурой дома адмирала Анжу", - говорит Петр Гордеев.

Здание построено в редком для этих мест готическом стиле. Оно выглядит очень необычно и идеально подходит для атмосферных фотографий.

Как спланировать идеальную поездку

Выберите правильный сезон. Лучшее время — с мая по октябрь. В эти месяцы открыт Китайский дворец и работающие павильоны. Приезжайте в будни. Для полного уединения выбирайте дни с понедельника по среду. Надевайте кроссовки. Парк действительно огромный. Гулять придется много, поэтому удобная обувь — залог хорошего настроения. Возьмите карту. На входе продают или раздают схемы парка. Возьмите обязательно, иначе легко пропустить что-то интересное среди аллей. Как добраться. Проще и быстрее всего — на электричке с Балтийского вокзала Петербурга до станции «Ораниенбаум I». Путь займет всего 50–55 минут.

Ораниенбаум — это поездка не ради галочки в списке достопримечательностей. Сюда едут, чтобы замедлиться, подышать свежим воздухом и прикоснуться к непарадной, личной истории российских императоров.

Ранее «Городовой» рассказывал про неожиданные детали из жизни Ораниенбаума.