Дороже, чем нам кажется: названа стоимость ухода за пожилым человеком в России

Стоимость ухода за пожилым родственником зависит от состояния здоровья и наличия серьезных диагнозов. Деменция и последствия инсульта требуют постоянного контроля и сопровождения.

Расходы складываются не только из оплаты сиделки, но и из множества сопутствующих трат.

Оцените состояние здоровья

Пока пожилой человек обслуживает себя сам, домашний уход остается самым подходящим вариантом. После инсульта или при прогрессировании деменции ситуация меняется.

Может потребоваться помощь при подъеме с кровати, контроль приема лекарств и постоянное сопровождение. Учитывайте эти факторы при выборе формата ухода.

Рассчитайте расходы на сиделку

Стоимость услуг зависит от продолжительности и сложности ухода. В Москве патронажные службы предлагают ставку от 230 рублей в час, круглосуточный уход с проживанием — от 2400 рублей в сутки.

При минимальной ставке постоянное присутствие обойдется примерно в 72 тысячи рублей за 30 дней. В вакансиях для сиделок встречаются предложения от 100-110 тысяч рублей в месяц, для опытных — до 180-250 тысяч.

Учтите дополнительные траты

Семья несет расходы на продукты, гигиену, лекарства и уборку. Для лежачего человека понадобятся функциональная кровать, противопролежневый матрас, поручни, кресло-туалет. Добавьте поездки к врачам и вызов специалистов на дом.

При деменции совокупные расходы превышают 240 тысяч рублей в месяц. В пансионате базовую стоимость распределяют между постояльцами: проживание, питание, гигиена, досуг и присмотр.

Фото: Сгенерировано ИИ

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