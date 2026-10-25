Хурма вместо сахара: как за 20 минут запечь ягоду и почему ей не нужен сахар

Хурму можно запекать.

На прилавках наконец-то появилась оранжевая хурма. Ягоды — настоящая находка для сладкоежек. Она сладкая, как мёд. Если готовить десерты с ней, белый сахар вам вообще не понадобится.

Почему её стоит есть чаще?

Хурма — это не просто лакомство, а природная аптечка:

Витамины А и С. Помогают коже не сохнуть на морозе и спасают от сезонных простуд.

Помогают коже не сохнуть на морозе и спасают от сезонных простуд. Йод и железо. Для фруктов это редкие гости, а в хурме их с избытком. Они поддерживают щитовидку и дают бодрость.

Что делать, если хурма «вяжет» рот?

Неприятную терпкость дают танины — защитные вещества незрелого плода. Не спешите нести покупку в мусорку. Есть два простых способа всё исправить:

Морозилка. Закиньте фрукты в холод на ночь. Утром разморозьте при комнатной температуре. Терпкость исчезнет, а текстура станет нежной и кремовой. Пакет с яблоком. Положите твердую хурму в один пакет со спелым яблоком или бананом. Завяжите. Соседи выделяют газ этилен — он за пару дней заставит хурму созреть прямо на вашей кухне.

Рецепт: горячая хурма с орехами (для холодных вечеров)

"Хурму можно запекать, удалив сердцевину, и наполнив овсянкой и сухофруктами", - рассказал "Городовому" Шеф-повар, участник проектов «Битва шефов» и «Битва пикников»Михаил Смирнов.

Этот десерт согреет лучше любого чая. А на кухне будет пахнуть так, будто вы испекли праздничный пирог.

Возьмите плотную хурму и срежьте у неё верхушку, как крышечку. Ложкой аккуратно выньте мякоть, чтобы получился «стаканчик». Мякоть порубите и смешайте с овсяными хлопьями, грецкими орехами и изюмом. Заправьте начинку обратно в хурму. Посыпьте сверху корицей и запекайте в духовке 15–20 минут при 180 градусах.

Ранее «Городовой» рассказывал, как хурма превращается в ресторанный десерт без капли сахара.