Хватит кутать сад: почему агрономы отказываются от укрытий на зиму

Эксперт рассказал, стоит ли укрывать на зиму цветы и кустарники.

Каждую осень дачники начинают масштабную стройку. В ход идут доски, коробки, лапник и километры белого спанбонда. Сад становится похож на палаточный лагерь.

Но задумывались ли вы: греет ли все это на самом деле.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала "Городовому", что отказывается от укрытий. И на это есть железные причины.

Эксперимент с градусником: ткань не греет

Один простой опыт ставит крест на идее теплых укрытий.

Уличный термометр показал, что температура под плотным спанбондом и на открытом воздухе одинаковы. Итог всегда один: если на улице -12 °C, то и под укрытием ровно -12 °C.

Укрывной материал сам по себе не выделяет тепло. Это не батарея. Он может защитить от ледяного ветра или раннего солнца, но от мороза без снега не спасет.

"Я перестала укрывать. Корнесобственные розы выживают похуже, но их просто надо немножко засыпать песком", - говорит агроном.

«Отель» для мышей и лишняя сырость

Укутывая кусты, вы часто делаете только хуже. И вот почему:

Мыши. Под укрытиями сухо, темно и нет ветра. Это идеальный дом для грызунов. Зимой они с огромным аппетитом сгрызают кору роз и молодых кустарников до самой земли. К весне вместо цветущего куста остаются одни пеньки. Выпревание. Это главная беда. Зимой часто бывают оттепели. Под колпаками поднимается влажность, начинается парник. Растения не вымерзают — они банально сгнивают заживо.

Кто главный спаситель?

Единственное настоящее укрытие в нашем климате — обычный снег.

"Розы выдерживает минус 12 в течение трёх-четырех дней. Любая, даже чайно-гибридная. Сильные морозы бывают только когда снежный покров. Вот идеальное укрытие — это снег", - отмечает агроном.

Снежный покров работает как термос. Земля отдает тепло, а рыхлый снег удерживает его. Когда на улице трещит мороз в -25 °C, под сугробом толщиной всего 30 см температура редко падает ниже -5 °C.

Разбираем растения: кого укутать, а кого забыть

Перестаньте укрывать всё подряд. Давайте начистоту:

Обычные привитые розы. Не трогайте их. Они гораздо выносливее, чем принято думать. Снег выпадет — они перезимуют.

Не трогайте их. Они гораздо выносливее, чем принято думать. Снег выпадет — они перезимуют. Плетистые розы. Укрывать их тканью опасно именно из-за мышей. Если хотите сберечь — просто аккуратно пригните ветки к земле, чтобы их быстрее засыпало снегом.

Укрывать их тканью опасно именно из-за мышей. Если хотите сберечь — просто аккуратно пригните ветки к земле, чтобы их быстрее засыпало снегом. Корнесобственные розы (из черенков). Они слабее привитых. Но и тут не нужны шалаши. Достаточно насыпать ведро сухого песка прямо в центр куста, на корни.

Они слабее привитых. Но и тут не нужны шалаши. Достаточно насыпать ведро сухого песка прямо в центр куста, на корни. Привычные кустарники. Гортензии (метельчатые и древовидные), спиреи, сирень, пузыреплодники адаптированы к зиме генетически. Закутывать их — пустая трата сил.

Гортензии (метельчатые и древовидные), спиреи, сирень, пузыреплодники адаптированы к зиме генетически. Закутывать их — пустая трата сил. Виноград. С южными сортами мороки больше, чем толку: закопай, засыпь опилками, весной откопай... И всё ради одной кислой кисточки. Гораздо проще посадить морозостойкие гибриды.

Что сделать осенью вместо укрытия?

Если руки чешутся помочь саду, сделайте две полезные вещи:

Полейте сад перед морозами. Это называется влагозарядный полив. Сухая земля промерзает мгновенно и глубоко. Влажная — замерзает медленно и держит тепло от недр земли. Замульчируйте приствольные круги. Ведро торфа, перегноя или просто сухой земли, насыпанное на корни, защитит растение в разы лучше, чем метры намотанной сверху тряпки.

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