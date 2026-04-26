Назад в СССР: самые "советские" места Петербурга, где время остановилось — ностальгируем по прошлому

Куда отправиться на прогулку в Санкт-Петербург, чтобы попасть в советское прошлое

Ностальгия по СССР часто сопровождает наши воспоминания о детстве. Да, в те годы приходилось не просто, и все же именно тогда казалось, что солнце светлее, трава зеленее, а люди добрее и душевнее. Согласитесь, порой хочется вернуться в то беззаботное время. Если и вы соскучились по советскому прошлому, то предлагаем отправиться по местам Санкт-Петербурга, где до сих пор поддерживается живая советская атмосфера. Подробно "советские" объекты Питера описывает портал gorbilet.com.

Перечислим самые популярные локации Санкт-Петербурга, где вас накроет ностальгия по СССР.

Кафе «Маяк», улица Маяковского, 20. Ст. м. «Маяковская»

В этом заведении до сих пор поддерживается антураж типичной советской закусочной. Атмосферу разгульных 80-90-х годов Ленинграда составляют бюсты вождей и философов на стойке, а также портрет Ленина и атрибутика спортивных клубов на стене. Меню тоже под стать - борщ, солянка, цыплёнок табака, язык, кура и бутерброды.

ДК Крупской, проспект Обуховской Обороны, 105. Ст. м. «Елизаровская»

Это здание было построено в 1926-1927 годах в модном тогда стиле конструктивизм как театрально-концертная площадка для бумажно-прядильной фабрики «Рабочий». С тех пор здесь осталась роскошная люстра, на потолке виднеются пилястры и барельефы с главными символами СССР – звездой, серпом и молотом, а у входа стоит памятник Надежде Крупской. В наши дни внутри здания функционирует городская книжная ярмарка, где можно найти издания на любой вкус.

Пышечная, улица Большая Конюшенная, 25. Ст. м. «Невский проспект»

А это самая известная пышечная города, которая манит горожан и гостей сладким ароматом выпечки и кофе со сгущёнкой. Здесь всегда много посетителей, хотя обстановка не самая элитная. Возможно, туристов привлекают колоритные продавщицы в советских фартуках и столовских колпаках, кофе из огромной кастрюли, рецепты, проверенные временем, а также демократичные цены.

«Балтийский дом», Александровский парк, 4. Ст. м. «Горьковская»

В наши дни «Балтийский дом» известен в первую очередь как театр-фестиваль. Среди разнообразного репертуара старшее поколение всегда найдёт знакомые сюжеты из любимых советских фильмов.

"Монументальное здание театра и внутри встречает грандиозными интерьерами в духе сталинского ампира. Мраморная лестница, огромное фойе с колоннами и литыми люстрами, паркет и фигурные занавески – во всём ощущается ещё не забытый советский флёр", - описывают внутреннее убранство эксперты портала.

