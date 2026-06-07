Чем подкормить клубнику в разгар лета и как обычная солома сбережет урожай

Привычная нам клубника на самом деле земляника.

Многие вспоминают об уходе за земляникой только тогда, когда на кустах уже висят ягоды. Но тут есть важный нюанс: в этот период с удобрениями нужно быть очень осторожным.



Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала "Городовому", как помочь растению и не испортить урожай.

Когда кормить — уже поздно?

Главное правило: весь основной «рацион» земляника должна получить до цветения. Если начать обильно удобрять кусты, когда ягода уже краснеет, можно получить два неприятных результата:

Ягода накопит лишнюю химию (нитраты). Куст начнет буйно растить листву вместо плодов. Такое растение слабеет, легче подхватывает болезни и хуже зимует.

Что делать, если не успели?

"Если не успели, можно дать любые жидкие подкормки для универсальных или для ягодных культур, они содержат небольшую концентрацию удобрений и помогут растению выдать хороший урожай. Можно дать гуматы, например, гумат калия. Гумат помогает тоже накоплению питательных веществ, устойчивости растению, помогает усваивать другие элементы питания", - говорит эксперт.

Солома — это не просто декор

Вы знали, что в английском языке земляника называется strawberry — «соломенная ягода»? И это не случайно. Чтобы ягода не гнила, она не должна касаться земли.

В почве живет серая гниль, которая только и ждет дождей, чтобы съесть ваш урожай.

Чем застелить грядки:

Солома или щепа. Идеальный вариант. Они дышат и держат ягоду сухой.

Идеальный вариант. Они дышат и держат ягоду сухой. Нетканый материал. Удобно, чисто, надежно.

Удобно, чисто, надежно. Важно: Никогда не используйте свежую траву из-под газонокосилки! Она моментально начинает преть. Вместо защиты вы получите рассадник гнили.

Как бороться с болезнями без вреда для здоровья

Если на улице зарядили дожди, ягода может начать портиться прямо на глазах. В этот период нельзя использовать жесткие ядохимикаты — вам же потом это есть.

Выбирайте биопрепараты на основе сенной палочки. Это полезная бактерия, которая борется с грибком, но абсолютно безопасна для человека.

Мыть ягоды после нее можно как обычно. Еще один хитрый способ — специальные подставки под кусты. Они приподнимают гроздья, чтобы те проветривались и быстрее высыхали после росы.

"Можно приподнять ягоды на подставки повыше. Есть специальные подставки для земляники, и, соответственно, надо, чтобы ягода не под лист была, а повыше, чтобы она хорошо проветривалась", - говорит эксперт.

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