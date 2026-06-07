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Чем подкормить клубнику в разгар лета и как обычная солома сбережет урожай

Опубликовано: 7 июня 2026 12:46
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Чем подкормить клубнику в разгар лета и как обычная солома сбережет урожай
Чем подкормить клубнику в разгар лета и как обычная солома сбережет урожай
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Привычная нам клубника на самом деле земляника.

Многие вспоминают об уходе за земляникой только тогда, когда на кустах уже висят ягоды. Но тут есть важный нюанс: в этот период с удобрениями нужно быть очень осторожным.


Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала "Городовому", как помочь растению и не испортить урожай.

Когда кормить — уже поздно?

Главное правило: весь основной «рацион» земляника должна получить до цветения. Если начать обильно удобрять кусты, когда ягода уже краснеет, можно получить два неприятных результата:

  1. Ягода накопит лишнюю химию (нитраты).
  2. Куст начнет буйно растить листву вместо плодов. Такое растение слабеет, легче подхватывает болезни и хуже зимует.

Что делать, если не успели?

"Если не успели, можно дать любые жидкие подкормки для универсальных или для ягодных культур, они содержат небольшую концентрацию удобрений и помогут растению выдать хороший урожай.

Можно дать гуматы, например, гумат калия. Гумат помогает тоже накоплению питательных веществ, устойчивости растению, помогает усваивать другие элементы питания", - говорит эксперт. 

 

Солома — это не просто декор

Вы знали, что в английском языке земляника называется strawberry — «соломенная ягода»? И это не случайно. Чтобы ягода не гнила, она не должна касаться земли.

В почве живет серая гниль, которая только и ждет дождей, чтобы съесть ваш урожай.

Чем застелить грядки:

  • Солома или щепа. Идеальный вариант. Они дышат и держат ягоду сухой.
  • Нетканый материал. Удобно, чисто, надежно.
  • Важно: Никогда не используйте свежую траву из-под газонокосилки! Она моментально начинает преть. Вместо защиты вы получите рассадник гнили.

Как бороться с болезнями без вреда для здоровья

Если на улице зарядили дожди, ягода может начать портиться прямо на глазах. В этот период нельзя использовать жесткие ядохимикаты — вам же потом это есть.

Выбирайте биопрепараты на основе сенной палочки. Это полезная бактерия, которая борется с грибком, но абсолютно безопасна для человека.

Мыть ягоды после нее можно как обычно. Еще один хитрый способ — специальные подставки под кусты. Они приподнимают гроздья, чтобы те проветривались и быстрее высыхали после росы.

"Можно приподнять ягоды на подставки повыше. Есть специальные подставки для земляники, и, соответственно, надо, чтобы ягода не под лист была, а повыше, чтобы она хорошо проветривалась", - говорит эксперт.

Ранее «Городовой» рассказывал, как бороться с колорадским жуком. 

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