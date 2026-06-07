Чем подкормить клубнику в разгар лета и как обычная солома сбережет урожай
Многие вспоминают об уходе за земляникой только тогда, когда на кустах уже висят ягоды. Но тут есть важный нюанс: в этот период с удобрениями нужно быть очень осторожным.
Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала "Городовому", как помочь растению и не испортить урожай.
Когда кормить — уже поздно?
Главное правило: весь основной «рацион» земляника должна получить до цветения. Если начать обильно удобрять кусты, когда ягода уже краснеет, можно получить два неприятных результата:
- Ягода накопит лишнюю химию (нитраты).
- Куст начнет буйно растить листву вместо плодов. Такое растение слабеет, легче подхватывает болезни и хуже зимует.
Что делать, если не успели?
"Если не успели, можно дать любые жидкие подкормки для универсальных или для ягодных культур, они содержат небольшую концентрацию удобрений и помогут растению выдать хороший урожай.
Можно дать гуматы, например, гумат калия. Гумат помогает тоже накоплению питательных веществ, устойчивости растению, помогает усваивать другие элементы питания", - говорит эксперт.
Солома — это не просто декор
Вы знали, что в английском языке земляника называется strawberry — «соломенная ягода»? И это не случайно. Чтобы ягода не гнила, она не должна касаться земли.
В почве живет серая гниль, которая только и ждет дождей, чтобы съесть ваш урожай.
Чем застелить грядки:
- Солома или щепа. Идеальный вариант. Они дышат и держат ягоду сухой.
- Нетканый материал. Удобно, чисто, надежно.
- Важно: Никогда не используйте свежую траву из-под газонокосилки! Она моментально начинает преть. Вместо защиты вы получите рассадник гнили.
Как бороться с болезнями без вреда для здоровья
Если на улице зарядили дожди, ягода может начать портиться прямо на глазах. В этот период нельзя использовать жесткие ядохимикаты — вам же потом это есть.
Выбирайте биопрепараты на основе сенной палочки. Это полезная бактерия, которая борется с грибком, но абсолютно безопасна для человека.
Мыть ягоды после нее можно как обычно. Еще один хитрый способ — специальные подставки под кусты. Они приподнимают гроздья, чтобы те проветривались и быстрее высыхали после росы.
"Можно приподнять ягоды на подставки повыше. Есть специальные подставки для земляники, и, соответственно, надо, чтобы ягода не под лист была, а повыше, чтобы она хорошо проветривалась", - говорит эксперт.
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