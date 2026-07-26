Подоить козу, сварить сыр и обнять кролика: как устроить себе полную перезагрузку на экофермах под Петербургом

Эксперт рассказал, куда отправиться за новыми впечатлениями недалеко от Северной столицы.

Городской шум, бесконечные уведомления в телефоне и вечная спешка выматывают. Хочется просто тишины, запаха свежего сена и домашнего молока.

Именно поэтому агротуризм в Ленинградской области сейчас переживает настоящий бум. Это не просто поездка «посмотреть на корову», а полноценный отдых, после которого чувствуешь себя заново рожденным.

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала "Городовому", где в Ленобласти стать агротуристом.

Чем заняться на ферме?

Здесь не придется скучать, глядя в забор. Главная фишка современного агротуризма — интерактив.

Мастер-классы. Вас научат печь настоящий хлеб в дровяной печи, лепить пельмени или варить сыр. Это крутой опыт: своими руками сделать то, что мы привыкли просто покупать в магазине.

Вас научат печь настоящий хлеб в дровяной печи, лепить пельмени или варить сыр. Это крутой опыт: своими руками сделать то, что мы привыкли просто покупать в магазине. Гастротуры. Это рай для любителей поесть. На фермах устраивают дегустации: свежие сыры, домашние колбасы, парное молоко и крафтовый хлеб. Вкус продуктов «с грядки» совсем другой, честный.

Это рай для любителей поесть. На фермах устраивают дегустации: свежие сыры, домашние колбасы, парное молоко и крафтовый хлеб. Вкус продуктов «с грядки» совсем другой, честный. Трудотерапия. Для тех, кто хочет полного погружения. Можно попробовать подоить козу, собрать ягоды или помочь с уходом за животными. Говорят, физический труд на свежем воздухе отлично прочищает голову.

Радость для детей (и их родителей)

Если у вас есть дети, ферма — это идеальный вариант. В контактных зоопарках на фермах живут альпаки, кролики, лошади и козочки.

Животных можно кормить и гладить. Для городских детей, которые видели корову только на пачке молока, это целое приключение.

Есть даже специальные программы вроде «Юного фермера», где детям объясняют, как устроено хозяйство.

"Это очень интересно, детям нравится контакт с животными: альпаки, кролики. Поэтому тоже достаточно популярная история. Это может быть проживание рядом с фермой, то есть домики, глэмпинги, где вам можно будет полностью насладиться всеми возможными интерактивами на ферме. Может быть вариант там полноценного вообще погружения именно в хозяйство на ферме, различные сборы ягод, овощей, уход за животными и так далее", - рассказывает эксперт.

Куда именно поехать?

В Ленинградской области десятки крутых мест. Вот несколько проверенных:

Ферма-сыроварня «Деревня»: Пожалуй, самое известное место. Тут делают невероятные сыры, проводят экскурсии и катают на лошадях.

{{177}} "Это одно из самых популярных мест. Там очень богатая линейка сыров, которые они производят из собственного молока. Можно там покататься на лошадках, мастер-класс по сыроварению пройти, купить полуфабрикаты и так далее", - рассказывает Наталья Ансталь.

Центр «Караполь»: Подойдет тем, кто любит лошадей и деревенский уют. Отличное место для семейного отдыха. «Ферма Радости»: Здесь постоянно устраивают сельские праздники. Атмосфера очень душевная и гостеприимная. Семейная экоферма (мраморная говядина): Сюда стоит ехать за гастрономическими впечатлениями и дегустацией стейков.

Полезный совет: Большинство популярных ферм находятся в Приозерском, Всеволожском и Выборгском районах. До многих можно доехать за 1,5–2 часа на машине.

Почему это стало модно?

Всё просто: нам не хватает искренности. Грядки, животные и простая еда дают ощущение спокойствия. К тому же агротуризм сейчас активно поддерживает государство — выделяются гранты, строятся дороги.

Сами фермеры стараются сделать отдых комфортным: проводят интернет (хотя лучше его выключить) и следят за сервисом.

Агротуризм — это отличный способ провести выходные. Это недорого, необычно и очень полезно для нервной системы.

"Такие туры очень популярны становятся сейчас, и возможность взять их на выходные дни буквально там на пару денечков, просто перезагрузиться, делает их ещё более привлекательными. Поэтому агротуризм достаточно быстро развивается и входит в топ", - отмечает эксперт.

Просто берите удобную обувь, которую не жалко испачкать, и отправляйтесь за новыми впечатлениями!