Секрет хруста — в подготовке: почему молодую картошку нельзя просто так бросать на сковороду

Эксперт дал несколько советов, как пожарить идеальный молодой картофель.

Жареная молодая картошка — это настоящий деликатес, но у многих она превращается в кашу. Всё из-за того, что в ней слишком много влаги и крахмала.

Если вы хотите, чтобы картошечка была с золотистой корочкой и хрустела, нужно знать несколько хитростей.

Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал "Городовому", как приготовить её правильно.

Избавляемся от лишнего

Молодой картофель очень сочный. Чтобы он не «варился» на сковороде в собственном соку, его нужно правильно подготовить.

Сначала нарежьте картошку тонкими пластинками. Сразу после этого слегка посолите её и оставьте в миске на некоторое время.

"Дать ей стечь, чтобы из неё вышла излишняя влага и вместе с ней уйдёт крахмал, который заставляет картошку вариться, потому что она как раз богата, насыщена именно крахмалом", - отмечает эксперт.

Промывка и замачивание

Если соли вышло много, картошку лучше промыть под краном. Еще один секрет: можно ненадолго оставить нарезанные ломтики в холодной воде.

Это поможет вымыть остатки крахмала, который обычно мешает картошке стать хрустящей.

Главный секрет — сушка

Это самый важный этап. Перед тем как отправить картошку на сковородку, её нужно высушить до идеального состояния.

Возьмите обычное чистое кухонное полотенце или тряпку, выложите туда ломтики и тщательно промокните. Лишняя влага — враг румяной корочки.

На чем жарить?

Забудьте про обычное подсолнечное масло, если хотите настоящего вкуса. Лучше всего использовать натуральный животный жир: утиный, свиной (смалец) или говяжий.

Жира не жалейте — дно сковороды должно быть закрыто слоем примерно в 3–4 миллиметра. Сначала хорошенько разогрейте сковороду с жиром, и только потом выкладывайте картофель.

Как жарить и когда солить

Жарьте на среднем или сильном огне, не накрывая крышкой, иначе картошка размякнет. И самое главное правило: солите только в самом конце.

Если посолить в начале, картофель сразу пустит сок и превратится в тушеную массу.

Молодая картошка отлично сочетается с чесноком и укропом. Но добавляйте их тоже в финале, буквально за минуту до того, как снимете сковороду с огня.

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