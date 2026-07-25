Делаю ловушку для слизней из пластикового стаканчика — и они сбегают, будто огня испугались

Новости по теме

Ловушка для слизней за 1 минуту: налила варенья — и они исчезают, будто их ветром сдуло, грядки чистые

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Посадили по периметру грядки – и слизней "сдует" к соседям: не растения, а кромешный ад для моллюсков

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Слизней днем с огнем не найдете: готовим ловушку для вредных моллюсков из подручных материалов — не средство, а золото

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Ночной сбор и ловушки на газоне: как избавиться от слизней на участке

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Скорлупу от яиц на грядках не рассыпаю: 1 флакон на 10 л - слизней и улиток как ветром сдуло

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