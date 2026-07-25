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Делаю ловушку для слизней из пластикового стаканчика — и они сбегают, будто огня испугались

Опубликовано: 25 июля 2026 03:04
 Проверено редакцией
Делаю ловушку для слизней из пластикового стаканчика — и они сбегают, будто огня испугались
Делаю ловушку для слизней из пластикового стаканчика — и они сбегают, будто огня испугались
Legion-Media
Стаканчик с приманкой вкапывают в землю на уровне почвы и оставляют на ночь. Утром в нём оказываются слизни, привлечённые запахом брожения. Метод безопасен, дёшев и работает весь сезон.

Слизни и улитки — одни из самых неприятных вредителей в саду. За одну ночь они могут уничтожить рассаду, повредить молодые листья и испортить растения. Химические средства есть, но многие садоводы избегают их, особенно если на участке есть дети или домашние животные.

Эффективную ловушку можно сделать из пластикового стаканчика — дёшево, быстро и без особых навыков, пишет автор блога "Домашний мастер".

Что понадобится и как установить

Подойдёт любой пластиковый стаканчик объёмом от 200 мл. В качестве приманки используют квас — его запах привлекает слизней за несколько метров. Ловушку устанавливают в затенённых и влажных местах: под кустами, вдоль заборов, у компостных куч. Следы слизи на земле и растениях подскажут, где проходят маршруты вредителей.

Стаканчик вкапывают в грунт, а его края должны быть вровень с поверхностью почвы или немного выше. Если он будет возвышаться, слизни не смогут в него попасть. Внутрь наливают приманку на треть или половину объёма. Вместо кваса подходит смесь воды с сахаром и дрожжами.

Как работает ловушка

Привлечённые запахом, слизни подползают к краю стаканчика, падают внутрь и не могут выбраться из-за гладких стенок. За ночь в одну ловушку попадается значительное количество вредителей. Утром стаканчик очищают, обновляют приманку и устанавливают на место.

Почему этот метод лучше других

Ловушка безопасна для почвы, животных и детей, дешёвая и не портит вид участка. В отличие от яичной скорлупы или золы, которые смывает дождь, она работает надёжно и круглый сезон. Для большей эффективности стаканчики расставляют по всему периметру грядок.

Личный опыт автора

Я сомневалась, что пластиковый стаканчик с квасом сможет защитить мои посадки. Но уже на следующее утро в ловушке было около двух десятков слизней. Я расставила четыре стаканчика вокруг грядки с клубникой, и урожай остался целым. Теперь это мой основной способ борьбы с вредителями.

Вывод

Пластиковый стаканчик с пивом или квасом — простая и безопасная ловушка для слизней и улиток. Она не требует химии, легко устанавливается и надёжно защищает грядки от ночных вредителей.

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Автор:
Евгения Сухова
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