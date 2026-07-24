Кормлю огурцы хлебом в июле — и собираю по 8 кг хрустящих плодов с каждого куста

Огурцы — культура, которая при правильной агротехнике радует обильным плодоношением. Традиционные методы с навозными грядками и органическими удобрениями работают безотказно, но иногда хочется попробовать что-то новое. Один из необычных, но эффективных способов — подкормка хлебным настоем. Этот метод стимулирует рост завязей, повышает урожайность и абсолютно безопасен для растений, пишет автор блога "Дача ягодки цветочки".
Как устроена навозная грядка
В основе выращивания огурцов лежит правильная подготовка грядки. Полосу перепревшего навоза шириной 20 см и высотой 10–12 см укладывают по всей длине. Сверху насыпают слой плодородной земли с перегноем шириной 15 см и такой же высоты. Чередуя полосы навоза и земли, получают грядку шириной около 90 см — две земляных полосы и три навозных. Такая конструкция обеспечивает постепенное питание корней и хороший прогрев почвы.
Как приготовить хлебный настой
Для подкормки используют чёрный или белый хлеб:
- Корки заливают водой в ведре: 2/3 объёма заполняют хлебом, заливают водой до краёв и придавливают грузом, чтобы хлеб не всплывал.
- Ведро оставляют на солнце для брожения на 5–7 дней.
- Готовый настой процеживают.
- Для полива разводят 2 литра настоя в 8 литрах воды.
Как и когда подкармливать
Подкормку вносят под корень, начиная с момента цветения. На каждый куст достаточно 0,5 литра раствора. Процедуру повторяют каждые 10 дней. Хлебный настой стимулирует завязывание плодов, укрепляет кусты и продлевает период плодоношения.
Личный опыт автора
Решила попробовать ради интереса. В тот год у меня росли сорта Герман F1 и китайские длинные огурцы Изумрудный поток. Я поливала огурцы настоем каждые 10 дней, и урожай был таким обильным, что я раздавала овощи родственникам и знакомым. Особенно порадовали китайские огурцы — их действительно было как из потока.
Вывод
Хлебный настой — доступное и эффективное органическое удобрение для огурцов. Он стимулирует завязывание плодов, повышает урожайность и не требует затрат. Подкормку вносят под корень раз в 10 дней в период цветения и плодоношения.
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