Городовой / Полезное / Кормлю огурцы хлебом в июле — и собираю по 8 кг хрустящих плодов с каждого куста
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кладу ложку в холодильник — и ложусь спать: утром в зеркале королева красоты Новости Петербурга
Как закрасить седину без разочарований: полный гид по способам, краскам и советам колориста Новости Петербурга
Готовлю индийские лепешки на завтрак, обед и ужин - получаются пышными без дрожжей: в чем секрет Полезное
Селище из XVII века и «Дорога жизни»: почему стройку КАД-2 заморозили Новости Петербурга
Народные приметы на 24 июля: что можно и нельзя делать в день княгини Ольги Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Кормлю огурцы хлебом в июле — и собираю по 8 кг хрустящих плодов с каждого куста

Опубликовано: 24 июля 2026 03:04
 Проверено редакцией
Кормлю огурцы хлебом в июле — и собираю по 8 кг хрустящих плодов с каждого куста
Кормлю огурцы хлебом в июле — и собираю по 8 кг хрустящих плодов с каждого куста
Legion-Media
Хлебный настой с крапивой — доступное органическое удобрение, которое стимулирует рост огурцов, увеличивает количество завязей и продлевает плодоношение. Полив под корень раз в 10 дней даёт обильный урожай даже без дополнительных подкормок.

Огурцы — культура, которая при правильной агротехнике радует обильным плодоношением. Традиционные методы с навозными грядками и органическими удобрениями работают безотказно, но иногда хочется попробовать что-то новое. Один из необычных, но эффективных способов — подкормка хлебным настоем. Этот метод стимулирует рост завязей, повышает урожайность и абсолютно безопасен для растений, пишет автор блога "Дача ягодки цветочки".

Как устроена навозная грядка

В основе выращивания огурцов лежит правильная подготовка грядки. Полосу перепревшего навоза шириной 20 см и высотой 10–12 см укладывают по всей длине. Сверху насыпают слой плодородной земли с перегноем шириной 15 см и такой же высоты. Чередуя полосы навоза и земли, получают грядку шириной около 90 см — две земляных полосы и три навозных. Такая конструкция обеспечивает постепенное питание корней и хороший прогрев почвы.

Как приготовить хлебный настой

Для подкормки используют чёрный или белый хлеб:

  1. Корки заливают водой в ведре: 2/3 объёма заполняют хлебом, заливают водой до краёв и придавливают грузом, чтобы хлеб не всплывал.
  2. Ведро оставляют на солнце для брожения на 5–7 дней.
  3. Готовый настой процеживают.
  4. Для полива разводят 2 литра настоя в 8 литрах воды.

Как и когда подкармливать

Подкормку вносят под корень, начиная с момента цветения. На каждый куст достаточно 0,5 литра раствора. Процедуру повторяют каждые 10 дней. Хлебный настой стимулирует завязывание плодов, укрепляет кусты и продлевает период плодоношения.

Личный опыт автора

Решила попробовать ради интереса. В тот год у меня росли сорта Герман F1 и китайские длинные огурцы Изумрудный поток. Я поливала огурцы настоем каждые 10 дней, и урожай был таким обильным, что я раздавала овощи родственникам и знакомым. Особенно порадовали китайские огурцы — их действительно было как из потока.

Вывод

Хлебный настой — доступное и эффективное органическое удобрение для огурцов. Он стимулирует завязывание плодов, повышает урожайность и не требует затрат. Подкормку вносят под корень раз в 10 дней в период цветения и плодоношения.

Ранее мы рассказывали о подкормке для щедрого урожая томатов.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью