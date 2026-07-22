От золотистой корочки до лесного аромата: как дома приготовить ресторанное блюдо из подосиновиков

Самое время идти в лес за грибами, а потом готовить из них вкусные блюда.

Подосиновики — это не просто лесные грибы, а настоящий деликатес. Их называют «благородными» за плотную мякоть и яркий вкус.

Шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев посоветовал "Городовому" превратить обычный ужин в ресторанное блюдо и приготовьте из них соус. Он идеально дополнит мясо или птицу.

Подготовка грибов

Сначала займемся подосиновиками. Главное правило: не мельчите. Нарезайте грибы крупными брусочками. Подосиновики ценят за их текстуру, и в соусе они должны чувствоваться.

Маленький секрет: перед готовкой грибы лучше не мыть в тазу, а быстро сполоснуть или протереть влажной губкой. Они как губка впитывают воду, а лишняя влага нам не нужна.

Жарим для вкуса

Разогрейте сковороду. Сначала обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок. Как только пойдет аромат, добавляйте грибы. Бросьте к ним веточку тимьяна — эта трава идеально раскрывает лесной запах.

Жарьте всё вместе до готовности. Важно, чтобы грибы и лук слегка карамелизовались, то есть покрылись золотистой корочкой. Именно в этой корочке сосредоточен весь вкус.

Секретный ингредиент

Когда грибы поджарились, влейте в сковороду немного сухого белого вина. Не бойтесь алкоголя — он полностью выпарится.

Нам нужен только виноградный аромат и легкая кислинка, которая сбалансирует жирность соуса. Подождите пару минут, пока запах спирта исчезнет.

Сливки и финал

Теперь наступает очередь сливок. Берите жирные, от 20%, чтобы соус получился густым и нежным.

"Выпариваем вино полностью, после этого добавляем сливки, доводим до готовности и подаём. Подобный соус к жареному мясу и к курице будет отлично", - говорит эксперт.

Помните, что подосиновики при термической обработке темнеют. Соус получится не белоснежным, а аппетитного кофейно-кремового оттенка. Это признак настоящего лесного гриба.

Это простое, но статусное блюдо, которое под силу каждому!

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