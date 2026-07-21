Грибы не бегают, но любят границы: почему опытные «охотники» сначала щупают мох и обходят чащу стороной

На "тихую охоту" лучше идти утром.

Как рассказал "Городовому" миколог, ведущий специалист

МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Максим Юрьевич Дьяков, у каждого гриба свой характер и свои любимые соседи.

Хотите маслят? Ищите молодые сосняки, там им уютнее всего. Мечтаете о белых? Тогда вам в старый, возрастной лес.

Шампиньоны тоже капризничают. Одни растут только на открытых лугах, другие — исключительно в тени деревьев. Поэтому, прежде чем заходить в чащу, подумайте, кого именно вы хотите найти.

Секрет «пограничных» зон

Самое рыбное, вернее, «грибное» место — это "крайности". Опушки, лесополосы, границы вырубок и полянки.

Почему? Всё просто.

"На стыке леса и поля встречаются грибы обоих типов. Шансы наполнить корзину здесь в два раза выше. Не спешите сразу лезть в густые дебри, сначала внимательно осмотрите края", - советует эксперт.

Кто первый встал — того и корзинка

Зачем грибники встают в 5 утра? Нет, грибы не убегают и не прячутся от солнца. Всё дело в конкуренции.

«Тихая охота» — дело азартное. Если прийти к полудню, можно обнаружить только срезанные ножки. Хотите быть с урожаем — обгоняйте соседей.

Погода решает всё

Грибам не нужна жара, им нужна влага. Идеальные условия — это когда на улице +18…+20°C и идут теплые дожди.

Главный индикатор для вас — лесная подстилка (слой хвои и листьев). Потрогайте её рукой. Если она сухая и хрустит — грибов будет мало. Если влажная и «дышит» — смело приступайте к поискам.

"Как только подстилка начнёт высыхать, всё, для грибов это плохо. Высокие температуры нехорошо для грибов, земля испарять должна. Как только это нарушается, начинается пересох, тут же грибов становится меньше", - рассказывает миколог.

В сухую погоду грибы просто перестают расти, они «замирают», ожидая воды.

Что брать прямо сейчас?

Сейчас самое время для лисичек — они пошли вовсю. Также под березами начинают активно появляться подберезовики. Эти ребята любят свет и влажную почву.

Полезные советы (на заметку)

Не берите старые грибы. Даже если гриб огромный и красивый, но переросший — оставьте его лесу. В нем могут копиться токсины, да и вкус уже не тот. Корзинка, а не пакет. В пластиковом пакете грибы быстро «задыхаются» и ломаются. Плетеная корзина — это идеальная вентиляция. Сомневаешься — не бери. Это золотое правило. Если гриб кажется подозрительным, лучше пройти мимо. Здоровье дороже. Срезать или выкручивать? Ученые говорят: грибнице всё равно. Главное — не разрывать мох и подстилку вокруг, чтобы «корень» не высох.

Удачной охоты!

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