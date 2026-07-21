Таким людям грозит бездарная жизнь: Омар Хайям раскрыл карты еще 1000 лет назад – за это время ничего не изменилось

Омар Хайям являлся выдающимся деятелем своей эпохи, внесшим огромный вклад в развитие математики и астрономии. Однако в памяти потомков он закрепился прежде всего как мудрец и поэт.
В настоящее время его афоризмы продолжают привлекать внимание читателей. Многие находят актуальными мудрые советы Хайяма и размышляют над глубоким смыслом его рубаи. Поэтический дар мыслителя и его тонкие наблюдения за человеческой природой вызывают восхищение и в наши дни.
Как больно за сердца, в которых нет огня,
Где страсти не кипят, безумствами пьяня!..
При случае поймешь: нет ничего бесплодней
Отсутствием Любви загубленного дня.
Сложно оспорить правоту Хайяма. Отсутствие энтузиазма у человека, не воодушевленного ни конкретной идеей, ни карьерными устремлениями, ни даже элементарным желанием заботиться о близких, представляется бессмыслицей. Жизнь таких людей не только не приносит пользы обществу, но и сама по себе лишена глубокого смысла и ценности.
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