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Таким людям грозит бездарная жизнь: Омар Хайям раскрыл карты еще 1000 лет назад – за это время ничего не изменилось

Опубликовано: 21 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Таким людям грозит бездарная жизнь: Омар Хайям раскрыл карты еще 1000 лет назад – за это время ничего не изменилось
Таким людям грозит бездарная жизнь: Омар Хайям раскрыл карты еще 1000 лет назад – за это время ничего не изменилось
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Омар Хайям являлся выдающимся деятелем своей эпохи, внесшим огромный вклад в развитие математики и астрономии. Однако в памяти потомков он закрепился прежде всего как мудрец и поэт.

В настоящее время его афоризмы продолжают привлекать внимание читателей. Многие находят актуальными мудрые советы Хайяма и размышляют над глубоким смыслом его рубаи. Поэтический дар мыслителя и его тонкие наблюдения за человеческой природой вызывают восхищение и в наши дни.

Как больно за сердца, в которых нет огня,
Где страсти не кипят, безумствами пьяня!..
При случае поймешь: нет ничего бесплодней
Отсутствием Любви загубленного дня.

Сложно оспорить правоту Хайяма. Отсутствие энтузиазма у человека, не воодушевленного ни конкретной идеей, ни карьерными устремлениями, ни даже элементарным желанием заботиться о близких, представляется бессмыслицей. Жизнь таких людей не только не приносит пользы обществу, но и сама по себе лишена глубокого смысла и ценности.

Ранее мы рассказали, как справиться с всепоглощающей печалью.

Автор:
Ксения Давыдова
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