Не кормите «по суху» и забудьте про азот: маленькие хитрости, которые спасут растения от вымерзания уже сейчас

Эксперт рассказал, как нужно вносить удобрения и чем не пренебрегать.

Главное правило: не кормите «по суху»

Никогда не сыпьте гранулы удобрений на сухую землю. Это всё равно что заставить человека есть сухую овсянку без капли воды. Растения «пьют» питание, а не едят его.

Как рассказал "Городовому" биолог и агроном Михаил Воробьев, идеальный вариант — вносить подкормку прямо перед дождем. Если туч не видно, сначала хорошенько пролейте грядку, рассыпьте удобрения и еще раз полейте.

Вода растворит гранулы и доставит их прямо к корням. Если просто оставить их лежать сверху, толку не будет, а корни могут получить химический ожог.

"Лучше всего, конечно, сначала растворить, потом полить. Но если у вас участок большой, это вы будете целый день растворять. Учитывая то, что комплексные минеральные удобрения содержит фосфаты, которые растворяются очень плохо. Поэтому оптимальный вариант, конечно же, по сырой земле и потом обильно полили", - говорит эксперт.

Когда пора забыть про азот

Азот — это «витамин роста». Он заставляет растения активно выпускать новые листья и ветки. Это здорово весной, но опасно во второй половине лета (примерно с середины июля).

Почему это важно для многолетников (деревьев, кустов, роз): если в августе дать азот, дерево начнет растить молодые зеленые побеги.

Они не успеют «одревеснеть» — то есть покрыться защитной корой до холодов. Зимой эти нежные ветки просто разорвет морозом. Растение потратит все силы впустую и может сильно заболеть или погибнуть.

Фосфор и калий — «зимняя одежда» для сада

С августа переходим на формулу «фосфор + калий».

Фосфор отвечает за крепкие корни и будущие почки.

отвечает за крепкие корни и будущие почки. Калий — это качество. Он помогает древесине вызреть, делает ветки крепкими.

Интересный факт: калий работает как «антифриз» в машине. Он делает клеточный сок гуще. В мороз такой сок не превращается в лед и не расширяется.

А значит, стенки клеток не лопаются, как замерзшие трубы в доме. Растение спокойно уходит в спячку.

"Вторая половина лета и осень — это фосфорно-калийные удобрения. Они не только улучшают качество плодов, но и качество почек. Переводят их из вегетативных в генеративные и улучшает качество побегов, инициируя их более быстрое одеревенение, подготовку к зиме", - рассказывает биолог.

Не забывайте про микроэлементы: магний, бор, железо. Их нужно совсем чуть-чуть, но без них растения чаще болеют.

Лучше всего в конце лета использовать готовые смеси с пометкой «Осеннее» — там уже все подобрано в нужных пропорциях.

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