Никаких шпилек и лишнего пафоса: 5 деталей, по которым в толпе узнают петербурженку

Петербург — это не только Эрмитаж и мосты. Это еще и особый способ одеваться. Здесь не любят хвастаться богатством или бежать за мимолетной модой.
Местный стиль — это про комфорт, интеллект и немного меланхолии.
Стилист-имиджмейкер Дарья Правич помогла "Городовому" разобраться из чего состоит гардероб типичного петербуржца.
1. Правило «капусты»
Погода в Питере — дама капризная. За один час может пройти дождь, выглянуть солнце и подуть ледяной ветер с залива. Поэтому многослойность — это база.
"Истинная петербурженка мастерски использует многослойность. Легкий тренч поверх тонкого свитера, шелковое платье с водолазкой, пиджак с шерстяным пальто — ее образ продуман так, чтобы быть комфортным в любой момент.
Это не хаотичное нагромождение, а тщательно выверенная композиция", - говорит эксперт.
2. Цвета тумана и гранита
Яркие, «вырвиглазные» цвета здесь не приживаются. Город сам диктует палитру. В почете все оттенки серого, бежевый, глубокий синий, черный и цвет мокрого асфальта.
Такая одежда легко сочетается между собой. А еще она очень практична для прогулок по питерским дворам и набережным.
Хотите добавить красок? Выбирайте приглушенные, сложные тона: винный, изумрудный или пыльную розу.
3. Уместность во всем
В Петербурге есть негласное правило: одевайся так, чтобы после работы можно было сразу пойти на вернисаж или в театр. Здесь редко встретишь экстремальное мини или растянутые треники.
"Даже в простых джинсах и кроссовках будет элегантная блуза, качественная сумка или идеально сидящее пальто.
Этот образ словно говорит: «Я в любой момент могу зайти в музей или театр, и буду выглядеть уместно»", - отмечает Дарья Правич.
4. Никаких «лабутенов» на брусчатке
Петербург — город для пеших прогулок. Наматывать километры по набережным на шпильках — затея сомнительная. Поэтому местный стиль — это кеды, грубые ботинки, лоферы или челси.
Обувь должна быть качественной и удобной. Каблук оставляют для больших торжеств, а в обычной жизни выбирают плоский ход или устойчивую платформу.
5. Душа важнее бренда
В Петербурге не принято выставлять логотипы напоказ. Огромная надпись бренда на груди считается дурным тоном.
Местные модники обожают маленькие дизайнерские мастерские, винтажные лавки и секонд-хенды. Главное, чтобы вещь была качественной, хорошо сидела и имела свою историю.
"Петербурженка — умный покупатель. Ее не впечатляют кричащие логотипы. Гораздо важнее — качество ткани, безупречный крой и вневременной дизайн", - отмечает стилист.
Петербургский стиль — это не вылизанная картинка из журнала. Это «растрепанность» со вкусом. Чуть выбившийся локон, свободный крой, отсутствие тонны косметики.
Это стиль человека, который занят мыслями о чем-то важном, а не просто рассматриванием своего отражения в витринах.
"Стиль истинной петербурженки — это не о дороговизне, а о осознанности. Это умение быть элегантной в условиях суровой реальности, ценить историю и качество и всегда сохранять внутреннюю интеллектуальную элегантность, которую видно невооруженным глазом", - говорит эксперт.