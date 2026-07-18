Никаких шпилек и лишнего пафоса: 5 деталей, по которым в толпе узнают петербурженку

Петербургский стиль - это не про кричащий образ, а про элегантность и осознанность.

Петербург — это не только Эрмитаж и мосты. Это еще и особый способ одеваться. Здесь не любят хвастаться богатством или бежать за мимолетной модой.

Местный стиль — это про комфорт, интеллект и немного меланхолии.

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич помогла "Городовому" разобраться из чего состоит гардероб типичного петербуржца.

1. Правило «капусты»

Погода в Питере — дама капризная. За один час может пройти дождь, выглянуть солнце и подуть ледяной ветер с залива. Поэтому многослойность — это база.

"Истинная петербурженка мастерски использует многослойность. Легкий тренч поверх тонкого свитера, шелковое платье с водолазкой, пиджак с шерстяным пальто — ее образ продуман так, чтобы быть комфортным в любой момент. Это не хаотичное нагромождение, а тщательно выверенная композиция", - говорит эксперт.

2. Цвета тумана и гранита

Яркие, «вырвиглазные» цвета здесь не приживаются. Город сам диктует палитру. В почете все оттенки серого, бежевый, глубокий синий, черный и цвет мокрого асфальта.

Такая одежда легко сочетается между собой. А еще она очень практична для прогулок по питерским дворам и набережным.

Хотите добавить красок? Выбирайте приглушенные, сложные тона: винный, изумрудный или пыльную розу.

3. Уместность во всем

В Петербурге есть негласное правило: одевайся так, чтобы после работы можно было сразу пойти на вернисаж или в театр. Здесь редко встретишь экстремальное мини или растянутые треники.

{{172}} "Даже в простых джинсах и кроссовках будет элегантная блуза, качественная сумка или идеально сидящее пальто. Этот образ словно говорит: «Я в любой момент могу зайти в музей или театр, и буду выглядеть уместно»", - отмечает Дарья Правич.

4. Никаких «лабутенов» на брусчатке

Петербург — город для пеших прогулок. Наматывать километры по набережным на шпильках — затея сомнительная. Поэтому местный стиль — это кеды, грубые ботинки, лоферы или челси.

Обувь должна быть качественной и удобной. Каблук оставляют для больших торжеств, а в обычной жизни выбирают плоский ход или устойчивую платформу.

5. Душа важнее бренда

В Петербурге не принято выставлять логотипы напоказ. Огромная надпись бренда на груди считается дурным тоном.

Местные модники обожают маленькие дизайнерские мастерские, винтажные лавки и секонд-хенды. Главное, чтобы вещь была качественной, хорошо сидела и имела свою историю.

"Петербурженка — умный покупатель. Ее не впечатляют кричащие логотипы. Гораздо важнее — качество ткани, безупречный крой и вневременной дизайн", - отмечает стилист.

Петербургский стиль — это не вылизанная картинка из журнала. Это «растрепанность» со вкусом. Чуть выбившийся локон, свободный крой, отсутствие тонны косметики.

Это стиль человека, который занят мыслями о чем-то важном, а не просто рассматриванием своего отражения в витринах.