Арбуз, голубика и чёрные гренки: закрываем «лето в банке» для самых необычных салатов

Арбуз у нас прочно ассоциируется с жарой и летом. Но представьте, как круто открыть баночку этой ягоды в декабре, на Новый год!
Маринованный арбуз — это не десерт, а необычная закуска, которая по вкусу чем-то напоминает маринованные томаты, но с интересным фруктовым послевкусием.
Шеф-повар Святосла Спиваков дал "Городовому" простую инструкцию, как сохранить кусочек лета в банке.
С чем это едят?
Маринованный арбуз — штука универсальная.
- Как закуска. Просто выложите на тарелку к крепким напиткам или основному блюду.
- К мясу. Кисло-сладкий вкус арбуза идеально дополняет шашлык, запеченную свинину или стейк.
- В салаты.
"Можно сделать зимний салат с маринованым арбузом. Взять туже голубику, арбуз с гренками из чёрного хлеба, листья салата и йогуртовую заправку. Думаю интересно получится", - говорит эксперт.
Что понадобится (на литровую банку)
Вам не нужны экзотические продукты. Все есть в ближайшем магазине:
- Мякоть арбуза — около 500–600 г.
- Вода — пол-литра.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Уксус (9%) — 2 ст. л.
- Специи: лавровый лист, перец горошком, пара гвоздик.
Простой рецепт
- Подготовка. Снимите с арбуза корку, уберите семечки. Нарежьте мякоть кубиками по 2–3 см.
- Банки. Обязательно простерилизуйте банку и крышку (над паром или в духовке).
- Укладка. Плотно сложите арбуз в банку, но не давите его, чтобы не превратить в кашу.
- Маринад. Вскипятите воду с солью, сахаром и специями. Поварите 2 минуты. Влейте уксус и сразу снимайте с огня.
- Закатка. Залейте горячий маринад в банку. Закрутите крышку, переверните и укутайте одеялом. Пусть остывает медленно.
Когда можно пробовать?
Не торопитесь открывать банку сразу. Арбузу нужно настояться. Идеальный вкус проявится через 2–3 недели. Храните заготовку в прохладе — в погребе или холодильнике.
"Сочетание сладости арбуза, соли, кислинки уксуса и пряностей дают блюду необычный и насыщенный вкус.
И при этом в декабре, даже на Новый год, мы можем поесть эту ягоду и перенестись в лето", - отмечает шеф-повар.
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