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Арбуз, голубика и чёрные гренки: закрываем «лето в банке» для самых необычных салатов

Опубликовано: 17 июля 2026 04:41
 Проверено редакцией
Арбуз, голубика и чёрные гренки: закрываем «лето в банке» для самых необычных салатов
Арбуз, голубика и чёрные гренки: закрываем «лето в банке» для самых необычных салатов
Городовой ру
Уже сейчас можно позаботиться о вкусном угощении зимой. 

Арбуз у нас прочно ассоциируется с жарой и летом. Но представьте, как круто открыть баночку этой ягоды в декабре, на Новый год!

Маринованный арбуз — это не десерт, а необычная закуска, которая по вкусу чем-то напоминает маринованные томаты, но с интересным фруктовым послевкусием.

Шеф-повар Святосла Спиваков дал "Городовому" простую инструкцию, как сохранить кусочек лета в банке.

С чем это едят?

Маринованный арбуз — штука универсальная.

  • Как закуска. Просто выложите на тарелку к крепким напиткам или основному блюду.
  • К мясу. Кисло-сладкий вкус арбуза идеально дополняет шашлык, запеченную свинину или стейк.
  • В салаты.

"Можно сделать зимний салат с маринованым арбузом. Взять туже голубику, арбуз с гренками из чёрного хлеба, листья салата и йогуртовую заправку. Думаю интересно получится", - говорит эксперт.

Что понадобится (на литровую банку)

Вам не нужны экзотические продукты. Все есть в ближайшем магазине:

  • Мякоть арбуза — около 500–600 г.
  • Вода — пол-литра.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Уксус (9%) — 2 ст. л.
  • Специи: лавровый лист, перец горошком, пара гвоздик.

Простой рецепт

  1. Подготовка. Снимите с арбуза корку, уберите семечки. Нарежьте мякоть кубиками по 2–3 см.
  2. Банки. Обязательно простерилизуйте банку и крышку (над паром или в духовке).
  3. Укладка. Плотно сложите арбуз в банку, но не давите его, чтобы не превратить в кашу.
  4. Маринад. Вскипятите воду с солью, сахаром и специями. Поварите 2 минуты. Влейте уксус и сразу снимайте с огня.
  5. Закатка. Залейте горячий маринад в банку. Закрутите крышку, переверните и укутайте одеялом. Пусть остывает медленно.

Когда можно пробовать?

Не торопитесь открывать банку сразу. Арбузу нужно настояться. Идеальный вкус проявится через 2–3 недели. Храните заготовку в прохладе — в погребе или холодильнике.

"Сочетание сладости арбуза, соли, кислинки уксуса и пряностей дают блюду необычный и насыщенный вкус.

И при этом в декабре, даже на Новый год, мы можем поесть эту ягоду и перенестись в лето", - отмечает шеф-повар.

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить расстегаи.  

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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