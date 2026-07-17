Близнецам - серьезный разговор, Водолеям - знакомства: любовный гороскоп на 18 июля для каждого знака

Любовный прогноз от портала "Городовой"

Портал “Городовой” опубликовал гороскоп на 18 июля, который затронет каждый знак Зодиака. В этот день Вселенная поможет им разобраться в личной жизни.

Овнов ожидают приятные сюрпризы от второй половины, которые позволят только укрепить отношения.

Тельцам пора выполнить обязательства перед партнером, о которых говорилось прежде.

Близнецам нужно начать день с серьезного разговора со второй половиной, что позволит разобраться со всеми разногласиями.

Раки будут привлекать внимание противоположного пола, что позволит им почувствовать невероятную уверенность в себе.

Львы должны быть готовы к романтике в отношениях, при этом им не придется ничего делать, так как инициативу возьмет на себя партнер.

Девам придут интересные идеи, как порадовать вторую половину, после чего ими нужно воспользоваться.

Весам пора выйти с партнером на новый этап в отношениях, что позволит немного сблизиться.

Скорпионам придется сложно, ведь в отношениях могут возникнуть разногласия, но они не допустят ошибок.

Стрельцам предоставится шанс начать новые отношения, поэтому об одиночестве можно будет навсегда забыть.

Козероги смогут найти баланс между отношениями и работой, из-за чего они почувствуют невероятное спокойствие.

Водолеев ожидают перспективные знакомства, которые принесут большую пользу в личной жизни.

Рыбы почувствуют невероятный прилив энергии, который нужно направить на развитие отношений.

Ранее портал "Городовой" рассказал о нумерологическом гороскопе на вторую половину июля.