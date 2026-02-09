Полина Аксенова
Образование
В 2011 году окончила Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) по специальности «Журналистика». Уже тогда поняла, что хочу связать свою жизнь именно с этим направлением. Так и получилось, чему я очень рада.
Профессиональный опыт
Начинала свой путь с написания статей для бирж копирайтинга. После завершения обучения некоторое время работала в местном СМИ, занималась написанием городских и региональных новостей. Чуть позже я познакомилась с развлекательным контентом и удаленной работой. Активно освещала темы кулинарии, садоводства и туризма на федеральных порталах страны.
Моя миссия – публиковать только качественные и проверенные материалы, которые будут полезны каждому читателю. В свою работу вкладываю не только знания, но и душу.
О себе
Не могу представить жизнь без книг, поэтому много читаю. Предпочитаю художественную литературу. Зимой катаюсь на лыжах, обожаю путешествовать.
