Одна ампула в воду - и орхидея цветет краше, чем в тропиках: бутоны будут размером с ладонь

Для обильного цветения орхидея нуждается в подкормках. Комнатный цветок выращивается не в почве, а в субстрате, из-за чего может возникать нехватка питания. Важно подбирать только те удобрения, которые не принесут вреда нежному растению.

Корневая система орхидеи является чувствительной, поэтому подкормки должны быть безопасными. Нужно вносить любые вещества только во время полива, что снизит вероятность получения ожогов. При выборе правильного удобрения цветения получится добиться в любое время года.

Канал «Ферма.expert» рассказал, что для этого комнатного цветка нужна кислая среда. Лучше всего для подкормки подойдет аскорбиновая кислота. Приготовить раствор получится из двух компонентов:

аскорбиновая кислота – 1 ампула;

вода – 1 литр.

Добавляем в воду аскорбиновую кислоту, хорошо размешиваем. Этого количества состава хватит только для одной орхидеи. Если предстоит подкормить несколько растений, то придется сделать дополнительные порции удобрения.

Использование подкормки

Предварительно поливаем комнатный цветок водой, только после этого вносим подкормку. Не стоит использовать ее часто. Достаточно применять раствор один раз в три недели. Эффект заметен после первого использования. Бутоны начнут появляться уже в течение месяца.

Польза аскорбиновой кислоты для орхидеи

«Также подкормка повышает иммунитет к болезням, помогает легче переносить стресс от прямых солнечных лучей, сухого воздуха и перепадов температур, улучшает обмен веществ и стимулирует рост корневой системы», - сообщает эксперт.

