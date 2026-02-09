Топ-вакансии Петербурга: от 150 тысяч и выше — IT, заводы, стройка лидируют

В январе 2026 года в Санкт-Петербурге появилось примерно 2,5 тысячи вакансий с оплатой от 150 тысяч рублей ежемесячно. По информации из системы «Работа России», самые высокие зарплаты предлагают IT-сфера, продажи и промышленное производство.
Руководители проектов в продажах могут рассчитывать на до 350 тысяч рублей, главный конструктор-разработчик на производстве — до 300 тысяч, а архитектор IT-проектов — до 290 тысяч., сообщает Петербургский двневник.
Среди рабочих профессий тоже есть высокооплачиваемые позиции: лидирует машинист экскаватора-погрузчика (до 250 тысяч рублей), за ним токарь-фрезеровщик (до 220 тысяч) и оператор станков с ЧПУ (до 180 тысяч). В целом средняя зарплата в городе за год увеличилась на 11,7%.
Поддержка занятости
Служба занятости предлагает петербуржцам бесплатное обучение или переподготовку под востребованные специальности для роста зарплаты.
Программы ориентированы на запросы работодателей и охватывают аналитику данных, логистику, веб-разработку, кадровое делопроизводство; набор на курсы 2026 года стартует в конце марта.