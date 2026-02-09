1 щепотка в воду - и на ногти: через минуту грубая кутикула отойдет сама - маникюр без похода в салон

Как избавиться от грубой кутикулы и заусенцев

Уход за ногтями не требует похода в салон или покупки специальных средств. Многие эффективные процедуры можно провести самостоятельно в домашних условиях. Простой и бюджетный метод удаления кутикулы позволит сэкономить и время, и деньги. Этот способ подойдет даже тем, кто не владеет профессиональными навыками маникюра, сообщает "Бьюти гид".

Подготовка рук

Прежде чем приступать к маникюру, необходимо тщательно распарить кожу рук, чтобы кутикула стала мягкой и податливой. Есть два варианта подготовки: принять душ или сделать ванночку.

Чтобы проверить, готова ли кутикула к обработке, слегка отодвиньте ее. Если она легко поддается, можно переходить к следующему шагу.

Применение содовой кашицы

Для удаления кутикулы понадобится обычная пищевая сода. Перед использованием проверьте реакцию кожи на небольшом участке. Если нет раздражения, можно продолжать.

Смешайте соду с небольшим количеством воды до получения густой кашицы. Нанесите смесь на зону кутикулы, поверхность ногтя и боковые валики. Оставьте на 30 секунд, за это время сода размягчит грубую кожу.

Затем аккуратно зачистите ноготь апельсиновой палочкой и уберите лишнюю кожу без сильного давления на ногтевую пластину. Когда все ногти будут обработаны, возьмите зубную щетку с мягкой щетиной, смочите ее в воде и пройдитесь по ногтям, смывая остатки смеси. В самом конце нанесите питательное масло или крем для рук.

В результате вы получите аккуратный маникюр без заусенцев и грубой кожи. Этот метод особенно подойдет тем, кому сложно обрабатывать правую руку левой (или наоборот, если вы левша).

