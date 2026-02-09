7 бесплатных услуг в поезде, о которых молчат проводники: не придется платить ни копейки

Каждый, кто хотя бы один раз путешествовал в поезде, знает, что покупка билета – это только часть расходов. В поездке может понадобится купить чай, печенье, гигиенические принадлежности. Однако далеко не всем пассажирам известно, что есть бесплатные услуги, которые обязан предоставить ему проводник. О них рассказал автор Дзен-канала "Курс на впечатления. Мир в деталях" (18+).
Итак, список бесплатных услуг включает:
- Шашки и шахматы. Иногда в дороге можно заскучать. Но отчаиваться не стоит. Достаточно попросить у проводника шахматы, шашки или даже домино. Они всегда найдутся в вагоне и помогут скрасить время в поездке.
- Аптечка первой помощи. Дорога есть дорога, в ней может произойти всякое. На этот случай в каждом вагоне есть аптечка, оснащенная бинтами, пластырями, антисептиками. А в штабном вагоне, где трудится начальник поезда, есть еще носилки, аппарат для измерения давления и различные укладки против инфекций. Но будем надеяться, что такая бесплатная услуга никому не понадобится.
- Разогрев еды в микроволновке. Многие современные вагоны оборудованы СВЧ-печью. Она находится в служебном купе проводника. Пассажиры вправе воспользоваться микроволновкой и разогреть себе обед или ужин. Совершенно бесплатно.
- Зарядка гаджетов. Все современные вагоны оборудованы розетками на 220 Вольт. Ими можно совершенно бесплатно пользоваться в пути следования. На стоянках розетки могут не работать, так как поезд не едет, и генератор не вырабатывает энергию. Электропитание происходит от аккумуляторной батареи, возможности которой ограничены. По этой же причине на стоянках не работает кондиционер.
- Предоставление питьевой воды. Не каждый пассажир знает, что в вагоне должен быть не только кипяток для заваривания чая, но и охлажденная питьевая вода. Она может подаваться из кулера или предоставляться в эмалированном чайнике.
- Питание в случае задержки поезда. Если поезд отстает от расписания более чем на 4 часа, то пассажирам обязаны предоставить горячее питание.
- Предоставление швейного набора. Если в пути следования у пассажира порвалась одежда или дорожная сумка, то он вправе попросить у проводника иголку и нитку, чтобы все зашить.
