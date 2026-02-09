Сытный завтрак за 5 минут: все смешали и в микроволновку - самое то перед работой и школой

Как приготовить омлет в микроволновке за 5 минут

Приготовить сытный завтрак можно буквально за 5 минут. И речь не о хлопьях с молоком, а об омлете. Приготовление займет у домашнего кулинара, спешащего на работу, всего пару-тройку минут, остальное доделает микроволновка. Рецептом делится Правда.

Продукты для омлета в кружке

2 яйца

2 ст. ложки молока

соль, перец — по вкусу

1 ч. ложка сливочного масла

Возьмите кружку, в которой можно готовить в СВЧ-печи, положите кусочек масла и поставьте кружку в микроволновку на 10-15 секунд.

Затем в нее же разбейте пару яиц, долейте молоко, посолите, поперчите, взбейте до однородности.

Поставьте кружку в микроволновку, накройте крышкой для СВЧ-печи и включите на 1,5-2 минуты на максимальной мощности.

Готовый омлет будет пышным, яйцо полностью схватится.

Дайте омлету постоять минуту, после чего его можно будет есть прямо из кружки.

Чтобы быстрый завтрак был ещё вкуснее, можно добавить в омлет и другие продукты:

тёртый твёрдый сыр, творожный сыр.

мелко нарезанные помидоры, шпинат, сладкий перец, грибы, лук (предварительно обжаренные 1-2 минуты), зелёный лук.

укроп, петрушка, кинза, базилик.

тонко нарезанную ветчину, колбасу, вареную курицу.

консервированную кукурузу, горошек, ломтики авокадо, вяленые томаты.

Такой завтрак одновременно и питательный, и быстрый. Справится даже ребенок.

Ранее Городовой рассказывал, для чего крепкий кофе подают с водой и как его правильно пить.