Не Адлер и не Лоо: 4 курорта Сочи, которые не трещат по швам в сезон - чистое море, низкие цены

Опубликовано: 9 февраля 2026 20:48
 Проверено редакцией
Где на черноморском побережье можно отдохнуть без туристов

Черноморское побережье Сочи пользуется большой популярностью среди российских туристов. Чаще всего отдыхающие выбирают Адлер, Лоо, Лазаревское, из-за чего в сезон на пляжах негде яблоку упасть. Большой спрос мешает насладиться отдыхом и морем.

К счастью, на побережье еще есть места, которые не пользуются значительной популярностью среди россиян. Портал «Тонкости туризма» приоткрыл тайну, назвав несколько городов и поселков, где туристов очень мало.

Макопсе

Этот небольшой город находится между Лазаревским и Вишневкой. Здесь очень красивая природа, благоустроенный пляж, чистое море. Локация подойдет для тех, кто гонится за дешевым жильем, а также высоким качеством обслуживания.

Магри

Поселок часто игнорируется туристами, но именно здесь можно насладиться полудиким отдыхом. Место понравится тем, кто не любит навязчивых торговцев и ценит тишину. На побережье поселка нет оборудованного пляжа, но он является чистым. Вода здесь идеально подойдет для ныряния с маской.

Хоста

«Это довольно крупный курортный поселок Большого Сочи. Один из главных туристических магнитов, но при этом самый уютный и тихий. Здесь нет суеты и давки, зато есть красивые пейзажи и достопримечательности. Хоста подходит для спокойного семейного отпуска: там есть развлечения и для детей», - сообщает портал.

Аше

Отдых в Аше можно сравнить с отпуском в деревне. Здесь нет гостиниц, поэтому туристов заселяют в гостевые дома. На территории поселка есть столовые, несколько сувенирных лавок. Здесь можно купить свежие фрукты по очень низким ценам. Пляжи отличаются особой чистотой и малолюдностью.

Ранее портал «Городовой» рассказал, с какими недостатками можно столкнуться при переезде в Сочи.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
