Городовой / Полезное / Советует доктор Мясников: как часто нужно проветривать дом в сезон простуд
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Хитрый трюк Хабенского: он не знал язык, но получил роль Экстерминатора — вот как надо брать Голливуд, пока ты еще учишься Общество
От 2 до 80 тысяч: как новые станции в Петербурге справляются с нагрузкой Город
В чай ложку не кладу — а вот физика объясняет: почему твоя прабабушка знала, что металл убивает вкус Полезное
Убираем ржавые подтёки в ванне простой домашней смесью: справляется лучше едких кислот Полезное
От выгула собак до нейросетей: топ-подработки для школьников Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Советует доктор Мясников: как часто нужно проветривать дом в сезон простуд

Опубликовано: 30 января 2026 21:15
 Проверено редакцией
болезнь
Советует доктор Мясников: как часто нужно проветривать дом в сезон простуд
Фото: Городовой.ру

Портал «Городовой» обратился к президенту ГКБ 71 ИМ. М. Е. ЖАДКЕВИЧА, кардиологу, врачу общей практики, телеведущему Александру Мясникову с вопросом, который волнует многих в сезон болезней: нужно ли проветривать квартиру и не опасен ли холодный воздух. Доктор дал однозначный ответ.

«Это неправильно, что не проветривают помещение, потому что по всем законам медицины помещение должно быть проветрено», — заявил Александр Мясников.

Какая температура должна быть дома

Врач подчеркнул, что даже для больного человека комфортная температура в комнате не должна быть высокой.

«Мы знаем, что норма 18 градусов, человек укрыт, это нормально», — пояснил он. Проветривание помогает снизить концентрацию вирусов в воздухе и предотвращает циркуляцию собственных испарений.

Как укрепить иммунитет

Александр Мясников также напомнил, что защита от респираторных инфекций зависит не только от чистоты воздуха. Вирусы мы вдыхаем от других людей, поэтому важно минимизировать контакты в сезон болезней.

Ключевую роль играет иммунитет.

«Вирусы, многие живут у нас в носоглотке, просто наш иммунитет не пускает их внутрь», — отметил доктор. Укреплять защитные силы организма нужно системно и заранее.

«Естественно, это закаливание, это люди нормального веса, нормального питания, физически активные, с физическими нагрузками. Но иммунитетом надо заниматься не в сезон простуд, а летом, осенью, чтобы быть готовыми. Иммунитет за три дня не сделаешь. Это долго», — резюмировал Александр Мясников.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью