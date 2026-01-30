Советует доктор Мясников: как часто нужно проветривать дом в сезон простуд

Портал «Городовой» обратился к президенту ГКБ 71 ИМ. М. Е. ЖАДКЕВИЧА, кардиологу, врачу общей практики, телеведущему Александру Мясникову с вопросом, который волнует многих в сезон болезней: нужно ли проветривать квартиру и не опасен ли холодный воздух. Доктор дал однозначный ответ.
«Это неправильно, что не проветривают помещение, потому что по всем законам медицины помещение должно быть проветрено», — заявил Александр Мясников.
Какая температура должна быть дома
Врач подчеркнул, что даже для больного человека комфортная температура в комнате не должна быть высокой.
«Мы знаем, что норма 18 градусов, человек укрыт, это нормально», — пояснил он. Проветривание помогает снизить концентрацию вирусов в воздухе и предотвращает циркуляцию собственных испарений.
Как укрепить иммунитет
Александр Мясников также напомнил, что защита от респираторных инфекций зависит не только от чистоты воздуха. Вирусы мы вдыхаем от других людей, поэтому важно минимизировать контакты в сезон болезней.
Ключевую роль играет иммунитет.
«Вирусы, многие живут у нас в носоглотке, просто наш иммунитет не пускает их внутрь», — отметил доктор. Укреплять защитные силы организма нужно системно и заранее.
«Естественно, это закаливание, это люди нормального веса, нормального питания, физически активные, с физическими нагрузками. Но иммунитетом надо заниматься не в сезон простуд, а летом, осенью, чтобы быть готовыми. Иммунитет за три дня не сделаешь. Это долго», — резюмировал Александр Мясников.