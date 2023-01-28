О последствиях мало кто догадывается.
Последствия будут катастрофическими.
Крепкий сон обеспечен.
Ее легко можно исправить.
Отказывать себе в пище не придется.
Давно пора забыть и не повторять.
Остальные нужно готовить.
Для зубов они полезны лишь в одном случае.
Блюдо можно есть только избранным.
Есть его нужно особым способом.
Учитывайте это перед употреблением.
Результат поверг в шок даже мастеров.
Эту крупу стоит вычеркнуть из меню навсегда.
Нужно срочно остановиться.
Ее проверят вдоль и поперек.
Эксперт предупредила о неблагоприятных последствиях.
Это — панацея от всех болезней.
После зимы восстанавливать шевелюру придется долго.
Она сама объявила плохие вести.
Жесткая диета — еще не повод отказаться от любимых лакомств.