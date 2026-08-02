Городовой / Здоровье

Здоровье - последние новости

Новости Петербурга Здоровье
Сколько вам лет на самом деле: как оценить свой биологический возраст Сколько вам лет на самом деле: как оценить свой биологический возраст
Посмотрите на паспортный возраст как на формальность: ваше тело живет по собственному календарю. Одни органы могут быть бодры, как у двадцатилетних, другие — изношены раньше времени.
09 июл 2026 03:45
Новости Петербурга Санкт-Петербург Здоровье
Маска, соль и закрытые окна: как пережить досрочную атаку «агрессивной» березы в Петербурге Маска, соль и закрытые окна: как пережить досрочную атаку «агрессивной» березы в Петербурге
Обычно пик цветения березы приходится на первую-вторую декады мая, но на фоне теплой весны сроки могут сдвинуться на третью декаду апреля. 
26 апр 2026 13:51
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
На улице душно, а в комнате приятные +20: замените кондиционер копеечным средством Полезное
Электрички меняют курс с 18 августа: как Петербург готовится к запуску суперпоездов до Москвы Новости Петербурга
Всплеск на 40%: в Петербурге и Ленобласти люди стали пропадать пугающе часто Новости Петербурга
Куда поехать осенью 2026 года - виза не понадобится: названы самые популярные варианты Полезное
Сделка состоялась, а справедливость — нет: почему за проданную квартиру Волочковой в Петербурге всё еще должны 5 миллионов Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное