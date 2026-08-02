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В Петербурге много фонтанов, но освежаться в них - плохая идея.
Посмотрите на паспортный возраст как на формальность: ваше тело живет по собственному календарю. Одни органы могут быть бодры, как у двадцатилетних, другие — изношены раньше времени.
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Обычно пик цветения березы приходится на первую-вторую декады мая, но на фоне теплой весны сроки могут сдвинуться на третью декаду апреля.
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