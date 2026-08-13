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Год без памятника: почему на могиле Ивана Краско стоит лишь деревянный крест

Опубликовано: 13 августа 2026 10:54
 Проверено редакцией
Год без памятника: почему на могиле Ивана Краско стоит лишь деревянный крест
Год без памятника: почему на могиле Ивана Краско стоит лишь деревянный крест
Global Look Press / Zamir Usmanov
Уже прошло больше года после смерти артиста.

Народный артист Иван Краско ушел из жизни больше года назад. Его похоронили на кладбище в Комарово, рядом с сыном Андреем.

Казалось бы, любимый миллионами актер заслужил красивый мемориал. Однако на его могиле до сих пор нет памятника, сообщает Пятый канал.

Забытая могила и тревога сиделки

О ситуации рассказала сиделка актера Дарья Пашкова. Она ухаживала за Иваном Ивановичем в последние годы его жизни.

Недавно Дарья проведала могилу актера и увидела, что там ничего не изменилось. По ее словам, на годовщину смерти пришло всего шесть человек. Ни детей, ни других родственников среди них не было.

Дарья считает, что близким артиста просто не до этого. Она даже думает объявить сбор денег в интернете, чтобы поставить памятник своими силами.

Почему город не может поставить памятник?

После похорон ходили слухи, что деньги на мемориал выделит город.

В комитете по культуре Санкт-Петербурга 78.ru дали четкий ответ: власти не имеют права ставить памятники на кладбищах.

По закону делать это могут только официальные родственники. Чиновники уважают память артиста, но нарушать правила не могут.

Помощь от родного театра

У Ивана Краско осталась большая семья — дети от разных браков, в том числе молодые сыновья Иван и Федор.

Установка памятника на элитном кладбище в Комарово — процедура сложная и дорогая.

На помощь пришел родной театр актера — Театр имени Веры Комиссаржевской. Иван Иванович прослужил там больше 50 лет.

Сейчас руководство театра поддерживает связь с семьей Краско. Они хотят вместе решить, каким будет памятник и где найти на него деньги.

Ранее «Городовой» рассказывал, что у Волочковой сорвалась поездка на Мальдивы.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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