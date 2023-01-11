Иван Краско

Артисту приходится трудиться не покладая рук.
92-летний актер не перестает удивлять.
Понравится даже малышам-привередам.
Ему остается только смириться.
Актриса давно стала затворницей.
91-летний актер игнорирует проблемы со здоровьем ради сцены.
Артист совсем себя не жалеет.
Певица и юморист вместе уже целых 20 лет.
Звезде «Ликвидации» и «9 роты» могло бы исполниться 65 лет 10 августа.
Актер Андрей Краско умер в 2006 году во время съемок фильма «Ликвидация».
Известный актер даже не сомневается, что Примадонна не сможет жить вдали от родины.
К врачам 91-летний актер попал прямо с дачи.
Недавний микроинсульт актера и потеря зрения осложняют ситуацию.
Звезда отечественного кинематографа планирует снести дом и построить на участке хоромы.
91-летний актер почти ослеп, но смог вернуться на сцену.
Состояние 91-летнего артиста вызывает сильное беспокойство.
Подробностями поделились близкие актера.
91-летнему актеру поставили неутешительный диагноз
Семейная история имеет лихо закрученный сюжет
Вечер памяти «Поэт в России – больше, чем поэт», посвященный 85-летию Евгения Евтушенко, пройдет во вторник в Государственной академической капелле. Гости услышат любимые