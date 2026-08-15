Иван Краско

Прошло 26 лет с момента трагедии.
Уже прошло больше года после смерти артиста.
Святыня сохранилась до наших дней почти нетронутой.
Российский актёр театра и кино Андрей Краско похоронен на Комаровском поселковом кладбище в Санкт-Петербурге.
Посетители назвали главную причину, почему визит к гению света не впечатляет. И она кроется в презрительных взглядах.
Отель, где останавливались королевы, композиторы и герои кино.
Когда-то здесь били фонтаны, а позже загорелись первые телеогни Петербурга.
Мансарда на Биржевом хранит атмосферу жизни и творчества художника.
Валаам — это место, где совмещаются история, природа и духовность. Тут можно услышать эхо древних молитв, прогуляться по тропам и насладиться северной природой.
Многие публично критиковали губернатора.
Реальная жизнь святой юродивой.
Сегодня без "Адмиралтейской" невозможно представить центр Петербурга, но почти 15 лет она существовала лишь как темная платформа-призрак, мимо которой проносились поезда.
Проводить артиста пришло множество людей.
Актер умер в 94 года.
Особенно остро в этом случае стоит ситуация с детьми в семьях.
Этот персонаж до сих пор вызывает споры среди историков и литературоведов.