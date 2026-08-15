Иван Краско

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Маленький духовный город, скиты и места вдохновения художников: что посмотреть на острове Валаам Маленький духовный город, скиты и места вдохновения художников: что посмотреть на острове Валаам
Валаам — это место, где совмещаются история, природа и духовность. Тут можно услышать эхо древних молитв, прогуляться по тропам и насладиться северной природой.
18 сен 2025 22:01
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«Адмиралтейская»: как самый известный петербургский долгострой стал одним из главных транспортных узлов города «Адмиралтейская»: как самый известный петербургский долгострой стал одним из главных транспортных узлов города
Сегодня без "Адмиралтейской" невозможно представить центр Петербурга, но почти 15 лет она существовала лишь как темная платформа-призрак, мимо которой проносились поезда. 
14 авг 2025 13:44
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