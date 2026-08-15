Иван Краско

«Адмиралтейская»: как самый известный петербургский долгострой стал одним из главных транспортных узлов города

Сегодня без "Адмиралтейской" невозможно представить центр Петербурга, но почти 15 лет она существовала лишь как темная платформа-призрак, мимо которой проносились поезда.