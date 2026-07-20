Секрет сладкой ягоды и целых веток: зачем обрывать плоды и как кормить дерево через лист

Сейчас самое время подкормить плодовые.

Середина лета — горячая пора для садовода. Кусты уже отдают урожай, а деревья только готовятся. Чтобы плоды были вкусными, а ветки не трещали под их весом, нужно немного помочь растениям.

Биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал "Городовому", что делать прямо сейчас.

Кормим кустарники: секрет сахара в ягодах

Смородина и крыжовник сейчас активно копят сахар. Чтобы ягода не была кислой, им нужен калий.

Зола — наше всё. Самый простой вариант. Рассыпьте её под кусты и хорошенько полейте.

Самый простой вариант. Рассыпьте её под кусты и хорошенько полейте. Минеральные удобрения. Подойдут сульфат калия или калимагнезия.

Подойдут сульфат калия или калимагнезия. Важное правило: Забудьте про селитру и любой азот. Сейчас середина лета, лишняя зелень нам не нужна, нам нужны сладкие плоды.

Быстрая «витаминка» для деревьев

Яблони и груши в этом году обещают богатый урожай. Чтобы у дерева хватило сил выкормить все плоды, его нужно подкормить.

"Ещё не поздно внести комплексные минеральные удобрения. То есть азот, фосфор и калий. В принципе, можно это сделать как и внекорневую подкормку, если дерево достаточно большое. А яблок в этом году, судя по всему, судя по всему, будет достаточно много, поскольку у нас заморозки не затронули цветение этих культур. Поэтому можно, можно делать как корневые подкормки, но это надо вносить достаточно много. А чтобы делать такую вот быструю, оперативную и относительно небольшую подкормку, можно их растворить и просто опрыскать", - советует эксперт.

Как разводить: Берите обычное комплексное удобрение (азот + фосфор + калий), но делайте раствор в два раза слабее, чем написано в инструкции. Жидкое питание не должно обжечь листву.

Берите обычное комплексное удобрение (азот + фосфор + калий), но делайте раствор в два раза слабее, чем написано в инструкции. Жидкое питание не должно обжечь листву. Как часто: Опрыскайте дерево 2–3 раза с интервалом в неделю.

Без жалости убираем лишнее

Много яблок — это не всегда хорошо. Дерево может истощиться, а плоды вырастут мелкими. Сейчас самое время для «нормировки».

"Сейчас неплохо было бы провести, если урожай подразумевается обильный, нужно провести нормировку плодов. То есть удалить лишние плоды, не дожидаясь, пока они уже сформируются полностью, чтобы дерево немножечко разгрузить, чтобы оно не распылялось на множество мелких плодов. И сконцентрировалось на пусть на большом количестве, но умеренно большом", - говорит агроном.

Удалите брак. Снимайте все кривые, пятнистые и погрызенные насекомыми плоды. Разредите пучки. Если в одной точке висит 5–6 яблок, оставьте 2–3 самых крупных. Разгрузите концы веток. Плоды на самых кончиках тянут ветку к земле сильнее всего. Их лучше убрать в первую очередь.

Спасаем ветки от разломов

Даже если вы сняли лишнее, оставшиеся яблоки скоро нальются и станут тяжелыми. Один сильный ливень с ветром — и ветка может отломиться.

Не ждите хруста. Заранее поставьте подпорки (рогатины) под самые нагруженные ветви. Обязательно подложите под место контакта мягкую тряпку, чтобы не повредить кору.

Простые действия сейчас — это полные ведра крупных и сладких плодов в августе и сентябре!

Ранее «Городовой» рассказывал про маленькие хитрости, которые спасут растения от вымерзания уже сейчас.