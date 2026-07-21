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Берем сливу и яйца – готовим быстрый пирог: нежная и вкусная выпечка

Опубликовано: 21 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Берем сливу и яйца – готовим быстрый пирог: нежная и вкусная выпечка
Берем сливу и яйца – готовим быстрый пирог: нежная и вкусная выпечка
Городовой ру
Рецепт летнего пирога со сливами

Слива является универсальным фруктом, пригодным для использования в разнообразных кулинарных изделиях, например, в выпечке.

Этот фрукт может служить начинкой для пирогов, тортов, тарталеток и прочих десертов. В качестве примеров можно привести сливовую шарлотку, пирожки с начинкой из сливы и корицы, а также булочки с начинкой из сливы и орехов.

Ингредиенты:

  • Сливы — 300 гр;
  • Яйца — 3 шт;
  • Сметана 25% — 160 гр;
  • Соль — щепотка;
  • Сахар — 150 гр;
  • Ванильный сахар — 1 ч. ложка;
  • Мука — 220 гр;
  • Разрыхлитель — 10 гр.

Приготовление:

Соедините яйца, сахар, ванильный сахар, соль и сметану, тщательно перемешайте венчиком. Просейте муку, смешайте с разрыхлителем и добавьте в яично-сметанную смесь.

Разрежьте сливы пополам и удалите косточки. Выложите фрукты на дно и по бокам жаропрочной формы. Сверху равномерно распределите тесто. Выпекайте в течение 40 минут при температуре 180 °C.

Ранее мы рассказали, как сделать суп-пюре с чесноком.

Автор:
Ксения Давыдова
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