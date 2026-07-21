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Музыка фортов и приветы в любую точку страны: как Кронштадт отмечает 330-летие флота

Опубликовано: 21 июля 2026 11:37
 Проверено редакцией
Музыка фортов и приветы в любую точку страны: как Кронштадт отмечает 330-летие флота
Музыка фортов и приветы в любую точку страны: как Кронштадт отмечает 330-летие флота
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Город отмечает важную дату.

На этой неделе Кронштадт превратится в центр большого морского праздника. Повод серьезный — День Военно-Морского Флота.

В этом году нашему флоту исполняется 330 лет. Дата круглая, поэтому и программа будет насыщенной, сообщает Культура Петербурга.

Поздравьте близких прямо с площади

На Якорной площади сейчас работает необычная почта. Любой желающий может взять авторскую открытку, подписать её и бесплатно отправить в любой город России.

Это отличный способ передать частичку морского праздника родным или друзьям.

Музыка и история: куда сходить в будни

Праздновать начнут еще до официального выходного. Вот главные точки на карте:

  • 23 июля: в парке «Остров фортов» пройдет большой концерт. Будут играть лучшие военно-морские оркестры Петербурга. Живая музыка на открытом воздухе — это всегда особенная атмосфера.
  • 24 июля: в Музее истории Кронштадта открывается выставка про легендарный ледокол «Красин». Можно будет узнать, как этот «старичок» спасал людей и участвовал в арктических походах.

Главный парад и новые памятники

Кульминация наступит в воскресенье. По традиции в акватории Кронштадта выстроятся боевые корабли.

В этом году обещают участие не только российских судов, но и гостей из дружественных стран, например, кораблей из Китая и Алжира.

Также на этой неделе откроют новый памятник русским морякам. Это дань памяти тем, кто веками защищал наши морские границы.

Праздник в Кронштадте — это не только марши и пушки. Для семей с детьми готовят много развлечений: мастер-классы, интерактивные зоны и фуд-корты.

«Остров фортов» станет главной площадкой для прогулок, где можно будет провести весь день.

Ранее «Городовой» рассказывал, куда уехать на две ночи с бюджетом в 30 тысяч.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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