Музыка фортов и приветы в любую точку страны: как Кронштадт отмечает 330-летие флота

На этой неделе Кронштадт превратится в центр большого морского праздника. Повод серьезный — День Военно-Морского Флота.
В этом году нашему флоту исполняется 330 лет. Дата круглая, поэтому и программа будет насыщенной, сообщает Культура Петербурга.
Поздравьте близких прямо с площади
На Якорной площади сейчас работает необычная почта. Любой желающий может взять авторскую открытку, подписать её и бесплатно отправить в любой город России.
Это отличный способ передать частичку морского праздника родным или друзьям.
Музыка и история: куда сходить в будни
Праздновать начнут еще до официального выходного. Вот главные точки на карте:
- 23 июля: в парке «Остров фортов» пройдет большой концерт. Будут играть лучшие военно-морские оркестры Петербурга. Живая музыка на открытом воздухе — это всегда особенная атмосфера.
- 24 июля: в Музее истории Кронштадта открывается выставка про легендарный ледокол «Красин». Можно будет узнать, как этот «старичок» спасал людей и участвовал в арктических походах.
Главный парад и новые памятники
Кульминация наступит в воскресенье. По традиции в акватории Кронштадта выстроятся боевые корабли.
В этом году обещают участие не только российских судов, но и гостей из дружественных стран, например, кораблей из Китая и Алжира.
Также на этой неделе откроют новый памятник русским морякам. Это дань памяти тем, кто веками защищал наши морские границы.
Праздник в Кронштадте — это не только марши и пушки. Для семей с детьми готовят много развлечений: мастер-классы, интерактивные зоны и фуд-корты.
«Остров фортов» станет главной площадкой для прогулок, где можно будет провести весь день.
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