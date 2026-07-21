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Сосиски в рассоле - еще "цветочки": странные продукты, которые нравятся немцам - россиянам понять такое будет трудно

Опубликовано: 21 июля 2026 16:01
 Проверено редакцией
Сосиски в рассоле - еще "цветочки": странные продукты, которые нравятся немцам - россиянам понять такое будет трудно
Сосиски в рассоле - еще "цветочки": странные продукты, которые нравятся немцам - россиянам понять такое будет трудно
Legion-Media
Немцы отличаются от россиян не только характером, но и вкусовыми предпочтениями. Еда местных жителей может показаться очень странной, ведь путешественники к ней не привыкли.

В этом смогла убедиться блогер, автор канала “Лайк, Трэвел, Путешествия”, когда отправилась в супермаркет Германии. Там она увидела несколько товаров, которые не понравятся русским людям.

Сосиски в рассоле

В России сосиски всегда продаются в пленке или натуральной оболочке, при этом они требуют дополнительной обработки. В Германии продукт можно увидеть в рассоле. Такие сосиски полностью готовы, поэтому их не нужно варить или жарить. Вкус продукта - выше всяких похвал.

Салат с холодными макаронами

“В Германии очень популярен салат из холодных макарон, который называется Nudelsalat. В такой салат немцы добавляют нарезанные сосиски, огурцы, горошек и уксусно-майонезную заправку. Он продаётся в каждом супермаркете и стоит рядом с картофельным салатом. Немцы часто покупают его на пикники”, - сообщает источник.

Сырой фарш для бутербродов

В продаже можно увидеть свежий свиной фарш со специями, который используется в качестве намазки на хлеб. Немцы называют бутерброд Mettbrötchen. Они привыкли есть сырой фарш с детства, поэтому не видят в этом ничего плохого.

Селедка с уксусом

В России принято продавать селедку в масле, но немцы привыкли к другой заливке. Они любят эту рыбу в уксусном маринаде. Причем вкус уксуса иногда настолько ощутимый, что перебивает вкус селедки.

Личный опыт

При посещении Германии я неоднократно пробовала сосиски в рассоле. Мне попадалась как вкусная, так и посредственная продукция. Большое значение имеет цена, а также производитель.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как живут пенсионеры в Европе.

Автор:
Полина Аксенова
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