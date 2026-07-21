Как варить пельмени, чтобы они не превращались в кашу — 3 правила от шефа

Пельмени получатся идеальными, если варить их в большой кастрюле с солёной водой, лавровым листом и перцем. Сливочное масло после варки сохранит их сочность и не даст слипнуться.

Пельмени — одно из самых любимых и быстрых блюд в каждой семье. Но именно с ними чаще всего случаются кулинарные катастрофы. Тесто разваривается, пельмени слипаются в один комок, а начинка оказывается сухой или недоготовленной. Проблема не в качестве продукта, а в подходе. Достаточно запомнить три простых правила, чтобы превратить обычную варку в ритуал, который даёт идеальный результат, пишет автор блога "Шеф Влад".

Правило первое: вода — это пространство для свободы

Одна из главных ошибок — экономия воды. Пельменям нужно много места, чтобы они свободно плавали, а не толпились в тесноте. На 500 граммов пельменей требуется не менее 3 литров воды. Кастрюля должна быть широкой, с толстым дном. Вода обязательно доводится до бурного кипения, и только после этого пельмени отправляются внутрь. Горячая вода мгновенно схватывает тесто, не давая ему размокнуть. После закладки пельмени аккуратно перемешивают один раз — и больше не трогают до самого всплытия.

Правило второе: соль, специи и минимальное вмешательство

Вода должна быть солёной. На три литра достаточно 1 столовой ложки соли без горки. Это не пересолит начинку, а придаст вкус самому тесту. Лавровый лист и несколько горошин чёрного перца добавляют воде аромат, который передаётся пельменям. Никакого другого вмешательства не требуется — постоянное помешивание разрушает тесто и делает воду мутной.

Правило третье: точное время и финальный штрих

После того как пельмени всплыли, их варят ещё 2–3 минуты (для магазинных) или 4–5 минут (для домашних свежих). Крупные экземпляры требуют чуть больше времени. Достают пельмени шумовкой, чтобы не повредить тесто. И сразу после выкладки в тарелку добавляют кусочек сливочного масла — оно тает, покрывает каждый пельмень и не даёт им слипнуться. Никогда не промывают пельмени водой после варки — это лишает их вкуса и делает склизкими.

Личный опыт автора

Раньше я варила пельмени в маленькой кастрюльке, почти без соли, постоянно мешала и получала липкое тесто с сухой начинкой. Однажды, прочитав о простом методе, я решила попробовать иначе: взяла большую кастрюлю, три литра воды, добавила лаврушку, соль и перец. Когда пельмени всплыли, я подождала ровно три минуты и выложила их шумовкой. Результат меня поразил: тесто было плотным, начинка сочной, и они не слиплись. Муж не поверил, что они из обычной пачки.

Вывод

Большая кастрюля, солёная вода, лавровый лист и перец — основа идеальной варки пельменей. Сливочное масло после приготовления сохраняет их форму, а точное время варки обеспечивает сочную начинку.

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