Городовой / Новости Петербурга / Как расхламиться и жить с минимумом вещей — и почему это меняет жизнь навсегда
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Нож мясорубки стал острым, как скальпель — секрет от старого мясника с рынка Полезное
703 метра против 1703 года: изменят ли проект в Лахте из-за критики ЮНЕСКО Новости Петербурга
Что дает полную власть над людьми: Омар Хайям предупреждал об этом еще 1000 лет назад – сейчас все намного серьезней Полезное
Два пенальти Адамова и один игрок в защите: Геннадий Орлов вскрыл ошибки Семака в матче со «Спартаком» Новости Петербурга
Раз в неделю наношу на ногти зубную пасту: эффект лучше, чем в топовых салонах – идеальный маникюр за полчаса Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Как расхламиться и жить с минимумом вещей — и почему это меняет жизнь навсегда

Опубликовано: 22 июля 2026 20:23
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как расхламиться и жить с минимумом вещей — и почему это меняет жизнь навсегда
фото legion-media
Лишний хлам крадет вашу энергию

Лишние вещи незаметно съедают не только квадратные метры, но и внутренний ресурс: растёт тревожность, падает концентрация, а на отдых почти не остаётся энергии.

Минимализм тут — не про стерильность, а про осознанный выбор: оставить только то, что реально помогает жить.

Почему бардак «крадёт» силы: взгляд учёных

Исследования подтверждают: визуальный шум перегружает мозг. Когда вокруг слишком много предметов, система внимания вынуждена постоянно фильтровать лишнее — из‑за этого быстрее наступает усталость и растёт раздражительность. Особенно тяжело приходится тем, кто и так тянет большую часть бытовых задач.

При этом расставаться с вещами психологически труднее, чем приобретать: мозг переоценивает ценность уже имеющегося и болезненно реагирует на любую потерю. Об этом сообщает автор канала "Точка зрения" (18+).

С чего стартовать: простые и рабочие правила

Чтобы не сорваться на середине пути, лучше опираться на понятные протоколы:

  • «Коробка сомнений» на 30 дней: если не уверены, нужна ли вещь, уберите её в подписанную коробку — если за месяц не понадобилась, смело расставайтесь.
  • Правило «один вошёл — один вышел»: любой новый предмет должен заменить старый аналог.
  • Недельный «детокс» покупок: на семь дней отключаем маркетплейсы и рассылки с распродажами — это сразу снижает импульсивные траты.

Личный опыт автора

Когда я начала разбирать шкафы, казалось, что каждая вещь — это маленькая история, которую страшно потерять. Помогло правило «история важнее предмета»: я фотографировала памятные мелочи, записывала пару строк воспоминаний, а сами вещи отдавала. Через три недели стало заметно легче: в квартире появилось больше воздуха, а в голове — ясности. Теперь раз в неделю выделяю 15 минут на «ревизию» входящего — чеков, пакетиков, мелких покупок — и сразу решаю, что остаётся, а что уходит.

Вывод

Расхламление — это не наказание, а способ вернуть себе внимание, время и ощущение контроля. Когда исчезает визуальный шум, снижается фоновый стресс, а любимые ритуалы и вещи начинают по‑настоящему радовать.

Начните с малого: выберите одну зону, выделите по 30 минут в день и используйте простые правила — уже через пару недель вы почувствуете разницу.

Ранее «Городовой» рассказывал о главной черте характера, которая есть у всех долгожителей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью