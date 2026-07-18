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Главная черта характера, отличающая долгожителей: проверьте, есть ли она у вас

Опубликовано: 18 июля 2026 00:30
 Проверено редакцией
Главная черта характера, отличающая долгожителей: проверьте, есть ли она у вас
Главная черта характера, отличающая долгожителей: проверьте, есть ли она у вас
Городовой ру
В погоне за долголетием мы привыкли оперировать конкретными величинами: количество шагов, калорийность пищи или частота медосмотров.

Однако наука смещает фокус с тела на мышление. Личность — это не набор черт, а мощный инструмент управления здоровьем, пишут авторы дзен-канала "Наука". Чтобы жить дольше, прислушайтесь к психологам, расшифровавшим характер долгожителей.

Секрет сардинских старцев

Ученые Университета Кальяри сравнили две группы пожилых итальянцев из «голубой зоны» Сардинии и соседних областей. Физическое здоровье у всех схоже, но психологические портреты разнились. Долгожители сохранили детскую тягу к познанию: читали, интересовались искусством, осваивали новое после 70 лет. Именно любопытство, а не генетика, продлевает ясность ума.

Три кита характера

Обратите внимание на свой профиль:

  • Открытость опыту. Выход из зоны комфорта держит нейроны в тонусе.
  • Эмоциональная компетентность. Трансформируйте тревогу в действие.
  • Добросовестность. Ответственность повышает удовлетворенность жизнью.

Как личность управляет привычками

Характер не меняет ДНК, но выступает архитектором образа жизни. Гибкий ум выберет прогулку и здоровую еду, потому что ему интересен результат. Развивая адаптивные черты, вы строите фундамент полезных ритуалов. Психическая гигиена так же важна, как спортзал.

Мой опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова перестала гнаться за идеалами и сосредоточилась на любопытстве. Пошла на керамику, начала учить испанский. Через полгода она стала спокойнее к неудачам, энергии прибавилось больше, чем от витаминов.

Вывод

Долголетие начинается с настройки сознания. Начните с малого: вспомните, когда вы учились чему-то с нуля. Открытость и управление эмоциями прокачиваются как выносливость. Инвестируйте в психологическую гибкость сегодня — это окупится бодростью завтра.

Ранее "Городовой" рассказывал о трех фразах из детства, которые научили предавать себя.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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