Главная черта характера, отличающая долгожителей: проверьте, есть ли она у вас

Ретро-паровоз, хруст калиток и белые ночи: почему в Карелию нужно ехать именно летом

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Один «выживший» пляж и бассейны на крыше: где в Петербурге безопасно зайти в воду, пока остальные берега на замке

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Арбуз, голубика и чёрные гренки: закрываем «лето в банке» для самых необычных салатов

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Парковка во дворах Петербурга: что изменилось с 5 июля и за что теперь можно получить штраф

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Никакой пленки и только конвекция: секреты от шеф-повара, которые делают расстегай идеальным

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